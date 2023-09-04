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Профильный комитет ВР поддержал отставку Резникова

Резніков
Фото: Минобороны

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, 16 членов комитета проголосовали “за”, еще двое воздержались.

В понедельник, 4 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

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Война в Украине, Верховна Рада, Міноборони, Алексей Резников
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