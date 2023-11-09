В СНБО опровергли фейковые видео с Залужным о якобы призыве украинцев к бунту

Российские пропагандистские Telegram-каналы распространяют фейковые видео с якобы главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который “призывает украинцев к бунту” — выйти на площади своих городов и не подчиняться “преступным приказам”.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД, рабочий орган Совета нацбезопасности и обороны Украины).

Так, накануне появилось новое фейковое видео, на котором якобы Валерий Залужный рассказывает, что все предыдущие видео тоже являются настоящими. В ЦПД отмечают, что россияне и дальше пытаются продвигать нарратив о каком-то расколе между Залужным и президентом Владимиром Зеленским.

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Что касается самих видео, то они созданы с помощью технологии дипфейк (deepfake — создание с помощью искусственного интеллекта ненастоящего, однако реалистичного изображения человека).

По словам специалистов ЦПД, видео распространяет Telegram-канал Труха Барселона, администратор которого пользуется никнеймом Собака Шария. На его ресурсах уже продвигались дипфейки с Залужным.

На этот раз кремлевские пропагандисты сделали переозвучку прошлогоднего видеообращения Валерия Залужного еще до полномасштабного вторжения россиян в Украину. Тогда генерал обращался к жителям территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами, и опроверг вбросы, которые нагнетали ситуацию вокруг Украины, что ВСУ планирует наступать на Донбасс.

В новом фейковом видео четко можно увидеть, что артикуляция фейкового Залужного не совпадает с голосом. Кроме того, сам голос и произношение у ненастоящего генерала тоже другие. А еще в этом вбросе целая куча нарративов, которые так любит продвигать российская пропаганда: якобы контрнаступление ВСУ провалилось; Зеленский виноват; ВСУ потеряли полмиллиона бойцов и тому подобное.

Стоит заметить, что российские спецслужбы постоянно мониторят информационное пространство Украины, настроения украинцев и разнообразные вбросы — это тоже часть войны России против Украины. Именно поэтому власть постоянно подчеркивает, что информацию нужно проверять и брать только из официальных источников.

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