У РНБО спростували фейкові відео із Залужним про нібито заклик українців до бунту

Російські пропагандистські Telegram-канали поширюють фейкові відео із начебто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який “закликає українців до бунту” – вийти на площі своїх міст і не підкорятися “злочинним наказам”.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД, робочий орган Ради нацбезпеки і оборони України).

Так, напередодні з’явилося нове фейкове відео, на якому нібито Валерій Залужний розповідає, що всі попередні відео теж є справжніми. У ЦПД наголошують, що росіяни і далі намагаються просувати наратив про начебто розкол між Залужним та президентом Володимиром Зеленським.

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Що ж до самих відео, то вони зроблені за допомогою технології діпфейк (deepfake – створення за допомогою штучного інтелекту несправжнього, проте реалістичного зображення людини).

За словами фахівців ЦПД, відео розповсюджує Telegram-канал Труха Барселона, адміністратор якого користується нікнеймом Собака Шарія. На його ресурсах вже розповсюджувалися діпфейки із Залужним.

Цього разу кремлівські пропагандисти зробили переозвучку торішнього відеозвернення Валерія Залужного ще до повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Тоді генерал звертався до жителів території, контрольованої проросійськими сепаратистами, і спростував вкиди, які нагнітали ситуацію довкола України, що ЗСУ планує наступати на Донбас.

У новому фейковому відео чітко можна побачити, що артикуляція фейкового Залужного не збігається із голосом. Крім того, голос і вимова у несправжнього генерала теж зовсім інші. А ще у цьому вкиді ціла купа наративів, які так полюбляє просувати російська пропаганда: начебто контрнаступ ЗСУ провалився; Зеленський у цьому винен; ЗСУ втратили пів мільйона бійців тощо.

Варто зауважити, що російські спецслужби постійно моніторять інформаційний простір України, настрої українців і різноманітні вкиди – це теж частина війни Росії проти України. Саме тому влада постійно наголошує, що інформацію потрібно перевіряти та брати лише з офіційних джерел.

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