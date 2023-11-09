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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У РНБО спростували фейкові відео із Залужним про нібито заклик українців до бунту

Валерій Залужний

Російські пропагандистські Telegram-канали поширюють фейкові відео із начебто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який “закликає українців до бунту” – вийти на площі своїх міст і не підкорятися “злочинним наказам”.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД, робочий орган Ради нацбезпеки і оборони України).

Так, напередодні з’явилося нове фейкове відео, на якому нібито Валерій Залужний розповідає, що всі попередні відео теж є справжніми. У ЦПД наголошують, що росіяни і далі намагаються просувати наратив про начебто розкол між Залужним та президентом Володимиром Зеленським.

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Що ж до самих відео, то вони зроблені за допомогою технології діпфейк (deepfake – створення за допомогою штучного інтелекту несправжнього, проте реалістичного зображення людини).

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У РНБО спростували фейкові відео із Залужним про нібито заклик українців до бунту

За словами фахівців ЦПД, відео розповсюджує Telegram-канал Труха Барселона, адміністратор якого користується нікнеймом Собака Шарія. На його ресурсах вже розповсюджувалися діпфейки із Залужним.

ЦПД спростував фейкові відео з Залужним

ЦПД

Цього разу кремлівські пропагандисти зробили переозвучку торішнього відеозвернення Валерія Залужного ще до повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Тоді генерал звертався до жителів території, контрольованої проросійськими сепаратистами, і спростував вкиди, які нагнітали ситуацію довкола України, що ЗСУ планує наступати на Донбас.

У новому фейковому відео чітко можна побачити, що артикуляція фейкового Залужного не збігається із голосом. Крім того, голос і вимова у несправжнього генерала теж зовсім інші. А ще у цьому вкиді ціла купа наративів, які так полюбляє просувати російська пропаганда: начебто контрнаступ ЗСУ провалився; Зеленський у цьому винен; ЗСУ втратили пів мільйона бійців тощо.

Варто зауважити, що російські спецслужби постійно моніторять інформаційний простір України, настрої українців і різноманітні вкиди – це теж частина війни Росії проти України. Саме тому влада постійно наголошує, що інформацію потрібно перевіряти та брати лише з офіційних джерел.

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Війна в Україні, Валерій Залужний, Російська пропаганда, Фейк
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