Не нужно искать черную кошку в светлой комнате: Подоляк о “расколе между Зеленским и Залужным”

Все украинцы понимают, как должна закончиться полномасштабная война, начатая Россией. На сегодня есть абсолютная синхронизация верховного главнокомандующего и военной вертикали.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии ведущей телемарафона Єдині новини Яне Брензей. Он прокомментировал статью NYT о якобы расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

— Мы постоянно обсуждаем медийные продукты иностранного происхождения. Я вижу, что они будут влиять, и вообще не проблема это все обсуждать. Есть только одно предложение. У нас есть верховный главнокомандующий. Он не может раскалывать, потому что наоборот все собирает.

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У нас сегодня есть абсолютная синхронизация позиции верховного главнокомандующего и военной вертикали. Верховный главнокомандующий выстраивает свое понимание тактики и стратегии на данных разведки, Генерального штаба и других дополнительных материалах. Он принимает политические решения, исходя из информации, которую он получает в рамках военного кабинета, Ставки, селекторов и прочего, — обратил внимание Подоляк.

По его мнению, сейчас невозможно расколоть наше общество, несмотря на заявления российской пропаганды о якобы слабости Украины.

— Невозможно расколоть это… И зачем? Мы все понимаем, как война должна завершиться? Я вижу в соцсетях соревнования, что кто больше расскажет о том, что мы якобы слабые, ничего не можем делать. Маятник перешел в другую сторону, и некоторые люди начинают говорить, что у нас нет того, мы не получаем это, партнеры уже устали от нас, — отметил Подоляк.

По его мнению, российская пропаганда направлена на дополнительную деморализацию, чтобы повлиять на украинцев и дать возможность РФ провести переговоры на собственных условиях.

Однако он уверяет, что все сознательные в вопросе того, какую цель имеет война и как она должна завершиться.

— Что хотят получить эти люди? Они хотят дополнительно деморализовать и так тяжелый морально-эмоциональный фон, в котором мы находимся 620 дней войны. Они хотят показать нашим партнерам, что у нас нет единства. Но главное: хотят ли они вести переговоры с Россией, показав, что мы сегодня якобы настолько слабы, что согласны вести переговоры на условиях РФ?

Президент говорит, что мы сознательны в том, какая цель в этой войне. РФ не хочет никакого мира. РФ ежедневно убивает нас и будет это делать, пока не проиграет войну. Да, внимание частично перевернулось на Ближний Восток, но это не означает, что политически наши партнеры изменили отношение к тому, как эта война должна завершиться. И не нужно давать им аргументов, чтобы искать что-то компромиссное. Не надо этого делать. Не нужно искать черную кошку в светлой комнате, — подчеркнул Подоляк.

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