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Валентина Летяк, редактор ленты

В Крыму мобилизованные россияне забили до смерти своего командира и сбежали — ГУР

мобілізація в РФ
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Симферополе группа мобилизованных солдат 20 мотострелковой дивизии, входящей в 8 армию Южного военного округа ВС РФ, нанесла тяжкие телесные повреждения полковнику Мусурбекову, который был заместителем командира полка.

Это произошло 1 ноября, а 7 ноября он скончался в больнице от полученных травм, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, подозреваемые в убийстве полковника российские военнослужащие в тот же день, переодевшись в гражданское, самовольно покинули место дислокации своего подразделения в Симферопольском районе и сбежали в Краснодарский край РФ.

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Что вызвало такую агрессию со стороны мобилизованных, пока неизвестно.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 625-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: ГУР
Армия России, Война в Украине, Крым, Разведка, Російська агресія, Сімферополь
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