У Криму мобілізовані росіяни забили до смерті свого командира і втекли – ГУР

У тимчасово окупованому Сімферополі група мобілізованих солдатів 20 мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії Південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову, який був заступником командира полку.

Це сталося 1 листопада, а 7 листопада він помер у лікарні від отриманих травм, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю РФ.

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Що викликало таку агресію з боку мобілізованих, наразі невідомо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 625-ту добу.

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Джерело : ГУР

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