У Криму мобілізовані росіяни забили до смерті свого командира і втекли – ГУР
У тимчасово окупованому Сімферополі група мобілізованих солдатів 20 мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії Південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову, який був заступником командира полку.
Це сталося 1 листопада, а 7 листопада він помер у лікарні від отриманих травм, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідки, підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю РФ.
Що викликало таку агресію з боку мобілізованих, наразі невідомо.
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