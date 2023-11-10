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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Криму мобілізовані росіяни забили до смерті свого командира і втекли – ГУР

мобілізація в РФ
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Сімферополі група мобілізованих солдатів 20 мотострілецької дивізії, що входить до 8 армії Південного військового округу ЗС РФ, завдала тяжких тілесних ушкоджень полковнику Мусурбекову, який був заступником командира полку.

Це сталося 1 листопада, а 7 листопада він помер у лікарні від отриманих травм, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, підозрювані у вбивстві полковника російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю РФ.

Зараз дивляться

Що викликало таку агресію з боку мобілізованих, наразі невідомо.

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Джерело: ГУР
Армія Росії, Війна в Україні, Крим, Розвідка, Російська агресія, Сімферополь
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