ЕС не успевает с изготовлением артиллерийских боеприпасов для Украины – Bloomberg

Европейский Союз проинформировал страны-члены о том, что он вряд ли выполнит обязательство по поставке Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов, что осложнит возможности Киева по сравнению с российским производством.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, на этой неделе Европейская служба внешних действий, отвечающая за внешнюю политику ЕС, проинформировала дипломатов Евросоюза о том, что блок, скорее всего, не выполнит поставленную на март 2024 года задачу.

В соответствии с планами, принятыми в начале этого года, ЕС обязался обеспечить Украину артиллерийскими боеприпасами в течение 12 месяцев, сначала за счет имеющихся запасов, а затем – за счет контрактов на совместные закупки и наращивания промышленных мощностей.

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Ранее издание Bloomberg сообщало, что ЕС не справляется с поставленной задачей. По прошествии более половины этого срока инициатива пока выполнила около 30% поставленной задачи и, судя по объему подписанных на сегодняшний день контрактов, рискует не достичь цели.

Представитель Европейской службы внешних связей отказался комментировать этот вопрос, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.

Некоторые страны-члены ЕС неохотно раскрывают подробности поставок, потому ЕС может попросить их предоставить больше информации о планируемых поставках, чтобы видеть полную картину, сказали Bloomberg источники, говорившие на условиях анонимности. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны стран ЕС на следующей неделе.

Гонка производства боеприпасов

Проблема обеспечения Украины боеприпасами становится еще более актуальной в связи с тем, что Россия смогла нарастить собственное производство. Некоторые страны-члены ЕС в ходе встреч на этой неделе отмечали, что поставки, осуществляемые Москве Северной Кореей, еще раз подчеркивают необходимость более эффективной работы ЕС, говорят источники издания.

Один из южнокорейских законодателей заявил ранее в этом месяце, что Пхеньян отправил в Россию более 1 млн снарядов.

Поскольку Украина готовится к длительной войне, любой европейский дефицит может стать критическим, если поставки и поддержка со стороны США также замедлятся или президентская избирательная кампания следующего года приведет к изменению позиции. На этой неделе Пентагон заявил, что начал сокращать военную помощь Украине из-за задержек с финансированием в Конгрессе.

Кроме того, страны-члены ЕС продолжают торговаться по поводу предоставления Украине дальнейшей военной и финансовой помощи, причем выделение нескольких денежных сумм застопорилось, поскольку в столицах стран-членов ЕС идут споры.

Фото: Володимир Зеленський

Источник : Bloomberg

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