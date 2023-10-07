Из-за вторжения России: Дания приобрела завод по производству боеприпасов

Министерство обороны Дании в пятницу подтвердило, что датским правительством был приобретен завод по производству боеприпасов в Северной Ютландии.

Как пишет местное издание The Local, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что завод рассматривали с марта 2022 года как потенциального поставщика боеприпасов.

Поульсен не подтвердил, что боеприпасы, произведенные на заводе, будут направлены в Украину, но отметил в заявлении для прессы, что российское вторжение “поставило производство боеприпасов в Европе под серьезную угрозу”.

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Цена, которую датское государство заплатит за завод, расположенный в городе Эллинг в северной коммуне Фредериксхавн, не разглашается.

— Критическая ситуация, сложившаяся во всем мире, ясно показала мне как министру обороны необходимость восстановления производства боеприпасов в Дании, — сказал он в комментарии информационному агентству Ritzau.

Он добавил, что сейчас, покупая этот завод, Дания делает “первый шаг в этом направлении”.

— Поставки боеприпасов отвечают интересам национальной безопасности, — сказал министр обороны Дании.

Больше он ничего не сказал, а полный брифинг для прессы запланирован на субботу.

Напомним, что вероятная покупка завода была объявлена в прошлом месяце было. Примечательно, что тогда датская пресса приводила слова министра относительно перезапуска завода именно в контексте, что возобновление работы предприятия необходимо в контексте потребностей Украины.

Что известно о заводе по производству боеприпасов в Дании

Завод, о котором идет речь, приобрел местный инвестор в прошлом году после того, как он пустовал с 2020 года, когда, по данным местных СМИ, 63 сотрудника потеряли работу.

По словам представительницы оборонного ведомства Лизы Бех из партии Датские демократы, его открытие станет толчком для создания новых рабочих мест в этом районе.

— Наши сельские районы испытывают трудности, и недавно 800 человек потеряли работу в Северной Ютландии, когда датская компания Crown (мясокомбинат, — Ред.) закрыла свой завод, — сказала она.

До 2020 года завод принадлежал испанской компании Expal, которая приобрела его в 2008 году.

В 1976 году датские военные начали производство боеприпасов на территории завода, который сейчас состоит из 50 зданий, расположенных на площади 18 тыс. кв. км.

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