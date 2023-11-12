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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР

В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР

В аэропорт Кишинева, столицы Молдовы, прибыло 155 человек, эвакуированных из сектора Газа. Среди спасенных лиц 145 человек являются гражданами Украины.

Об этом 11 ноября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Эвакуация проводилась силами ГУР совместно с Министерством иностранных дел Украины.

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Кроме граждан Украины удалось эвакуировать еще 9 граждан Молдовы и одного палестинца.

В число эвакуированных лиц попало немало семей с детьми. Также есть одна гражданка Украины с онкологическим заболеванием. По прибытии в столицу Молдовы ее немедленно доставили каретой скорой помощи к одному из пунктов пропуска с Украиной, где женщину встретила бригада украинских медиков и довезла до больницы в Одессе.

В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР
Фото: ГУР
В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР
Фото: ГУР
В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР
Фото: ГУР
В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР
Фото: ГУР
В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР
Фото: ГУР
В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР
В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР
В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР
В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР
В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР

В ГУР сообщили, что операция по спасению украинцев на Ближнем Востоке продолжается и дальше.

Эвакуация из Газы

После начала войны на Ближнем Востоке официальный Киев объявил о начале эвакуации украинцев, которые находятся в Израиле и Секторе Газа.

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Первый рейс из Израиля состоялся 14 октября. Из Тель-Авива в Бухарест тогда вылетело 207 граждан Украины, среди которых было 63 ребенка. Второй и третий рейс состоялся 16 октября, когда в целом из Израиля эвакуировали 229 украинцев.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал неконтролируемой ситуацию в секторе Газа, поэтому, по его словам, информацию о состоянии дел в регионе, в частности о погибших и раненых украинцах, посольство получает только через нескольких активистов украинской общины.

По состоянию на конец октября в Секторе Газа погибли четверо украинцев, трое из них — дети, сообщили в МИД.

Параллельно с этим продолжалась эвакуация и из самого анклава. Так, по состоянию на 11 ноября посол Корнийчук сообщал о 214 эвакуированных украинцах, которые находились в секторе Газа. Их выпустили через пропускной пункт на границе с Египтом.

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сектор Гази

Война в Израиле, Евакуація, Кишинів
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