В Кишинев прибыли 145 эвакуированных из сектора Газа украинцев — ГУР
В аэропорт Кишинева, столицы Молдовы, прибыло 155 человек, эвакуированных из сектора Газа. Среди спасенных лиц 145 человек являются гражданами Украины.
Об этом 11 ноября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Эвакуация проводилась силами ГУР совместно с Министерством иностранных дел Украины.
Кроме граждан Украины удалось эвакуировать еще 9 граждан Молдовы и одного палестинца.
В число эвакуированных лиц попало немало семей с детьми. Также есть одна гражданка Украины с онкологическим заболеванием. По прибытии в столицу Молдовы ее немедленно доставили каретой скорой помощи к одному из пунктов пропуска с Украиной, где женщину встретила бригада украинских медиков и довезла до больницы в Одессе.
В ГУР сообщили, что операция по спасению украинцев на Ближнем Востоке продолжается и дальше.
Эвакуация из Газы
После начала войны на Ближнем Востоке официальный Киев объявил о начале эвакуации украинцев, которые находятся в Израиле и Секторе Газа.
Первый рейс из Израиля состоялся 14 октября. Из Тель-Авива в Бухарест тогда вылетело 207 граждан Украины, среди которых было 63 ребенка. Второй и третий рейс состоялся 16 октября, когда в целом из Израиля эвакуировали 229 украинцев.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал неконтролируемой ситуацию в секторе Газа, поэтому, по его словам, информацию о состоянии дел в регионе, в частности о погибших и раненых украинцах, посольство получает только через нескольких активистов украинской общины.
По состоянию на конец октября в Секторе Газа погибли четверо украинцев, трое из них — дети, сообщили в МИД.
Параллельно с этим продолжалась эвакуация и из самого анклава. Так, по состоянию на 11 ноября посол Корнийчук сообщал о 214 эвакуированных украинцах, которые находились в секторе Газа. Их выпустили через пропускной пункт на границе с Египтом.
Загрузка
Они прокладывали путь на Работино, о котором ныне знает весь мир. Защитники из 65 бригады в начале лета смогли взять господствующую высоту, называемую Иксы, откуда и началось движение наших войск на Юг. Возле деоккупированного в августе села до сих пор идут ожесточенные бои, ведь враг не может смириться с его потерей.Андрей Почтев