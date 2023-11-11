Из сектора Газа эвакуированы еще 11 граждан Украины – посол

В ночь на 11 ноября из сектора Газа удалось эвакуировать еще одну группу граждан Украины. Общее количество эвакуированных превысило 210 человек.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона Єдині новини.

– Сегодня ночью границу из сектора Газа в Египет перешли еще 11 украинцев. То есть, общее количество на эту минуту составляет 214 человек, — отметил дипломат.

Он уточнил, что кроме украинцев были эвакуированы девять граждан Молдовы.

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В аэропорту Каира в данный момент прошли регистрацию “около 160 наших граждан и граждан Молдовы”. В ближайшее время они вылетят первым эвакуационным рейсом в Кишинев.

По словам Корнийчука, украинские дипломаты работают над тем, чтобы граждане могли беспрепятственно эвакуироваться. Однако не все украинцы, которые подавались на эвакуацию, смогли вовремя прибыть в пункт пропуска Рафах на границе с Египтом.

Дипломаты получили около 360 обращений от граждан Украины на эвакуацию. Израильская и египетская стороны дали 229 разрешений на пересечение границы.

– Мы вывезли более половины граждан, которые на это согласились, — добавил Корнийчук.

Эвакуация из сектора Газа: что известно

Боевики террористической группировки ХАМАС 7 октября атаковали Израиль несколькими тысячами ракет и прорвались на территорию страны из сектора Газа.

Израиль объявил о состоянии войны, начал наземную операцию и наносит удары по объектам ХАМАС.

На фоне войны сотни граждан Украины, среди которых много женщин и детей, выразили желание эвакуироваться из Газы.

Первая группа украинцев получила разрешения на эвакуацию только 7 ноября. По состоянию на 10 ноября из сектора Газа удалось спасти 203 украинских граждан.

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