До Кишинева прибули 145 евакуйованих з сектору Гази українців – ГУР

В аеропорт Кишинева, столиці Молдови, прибуло 155 людей, евакуйованих із сектору Гази. З-поміж врятованих осіб 145 людей є громадянами України.

Про це 11 листопада повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Евакуація проводилась силами ГУР спільно з Міністерством закордонних справ України.

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Крім громадян України вдалося евакуювати ще 9 громадян Молдови та одного палестинця.

До числа евакуйованих осіб потрапило чимало сімей із дітьми. Також є одна громадянка України з онкологічним захворюванням. Після прибуття до столиці Молдови її негайно доправили каретою швидкої допомоги до одного з пунктів пропуску з Україною, де жінку зустріла бригада українських медиків та довезла до лікарні в Одесі.

В ГУР повідомили, що операція з порятунку українців на Близькому Сході триває й далі.

Евакуація з Гази

Після початку війни на Близькому Сході офіційний Київ оголосив про початок евакуації українців, які перебувають в Ізраїлі та Секторі Гази.

Перший рейс з Ізраїлю відбувся 14 жовтня. З Тель-Авіва до Бухареста тоді вилетіло 207 громадян України, серед яких було 63 дитини. Другий та третій рейс відбувся 16 жовтня, коли загалом з Ізраїлю евакуювали 229 українців.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав неконтрольованою ситуацію в секторі Гази, тому, за його словами, інформацію про стан справ в регіоні, зокрема про загиблих і поранених українців, посольство отримує тільки через кількох активістів української громади.

Станом на кінець жовтня у Секторі Гази загинули четверо українців, троє з них — діти, повідомили в МЗС.

Паралельно із цим тривала евакуація і з самого анклаву. Так, станом на 11 листопада посол Корнійчук повідомляв про 214 евакуйованих українців, які знаходились в секторі Гази. Їх випустили через пропускний пункт на кордоні з Єгиптом.

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