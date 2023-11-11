Экс-глава НАТО предлагает присоединить Украину к Альянсу без оккупированных территорий

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о вступлении Украины в военный альянс, но без оккупированных Россией территорий.

Расмуссен давно работает вместе с Андреем Ермаком, руководителем Офиса президента Украины, особенно накануне последнего саммита НАТО в Вильнюсе в этом году, который закончился без приглашения Украины в альянс.

Как Ермак, так и экс-генсек НАТО снова широко обсуждают место Украины в новой архитектуре европейской безопасности, в частности практические вопросы о степени членства Украины в НАТО.

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Расмуссен, который был генеральным секретарем НАТО с 2009 по 2014 год, настаивает на том, что план частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а, напротив, будет означать решимость предупредить Россию о том, что она не может препятствовать вступлению Украины в западный оборонительный альянс.

Летом следующего года в Вашингтоне состоится юбилейный, 75-й саммит НАТО, и вопрос о будущем членстве Украины в альянсе станет одной из главных тем.

Руководство Украины было горько разочаровано, когда под давлением США и Германии на саммите НАТО в этом году было сделано заявление о том, что Украине будет предложено приглашение, когда позволят условия, фактически отклонив просьбу Украины назвать конкретную дату.

Вместо этого отношения Украины с НАТО были повышены на периферии за счет создания Совета Украина-НАТО и соглашения о том, что члены НАТО на двусторонней основе предоставят Украине гарантии безопасности.

Расмуссен заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО не может быть отложен на следующий год.

— Пришло время сделать следующий шаг и направить Украине приглашение о вступлении в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет находиться в самом сердце НАТО, — сказал он.

Сторонники членства Украины в НАТО упираются в то, что практически невозможно предложить членство стране, находящейся в состоянии войны, так как согласно статье 5 НАТО о коллективной самообороне все страны-члены НАТО обязаны встать на активную защиту страны, находящейся в состоянии конфликта. Принятие в НАТО всей Украины фактически означало бы уведомление России о том, что НАТО собирается вступить в войну с Москвой.

В НАТО без оккупированных территорий

По мнению Расмуссена, исключение из состава НАТО территории, принадлежащей России, снизит угрозу конфликта между Россией и НАТО.

Расмуссен отрицает, что этот шаг приведет к замораживанию конфликта, уступив России украинскую территорию.

— Абсолютное доверие к гарантиям по статье 5 удержит Россию от нападений на украинскую территорию в рамках НАТО и, таким образом, освободит украинские силы для отправки на линию фронта, — считает бывший генеральный секретарь Альянса.

Он считает, что для того, чтобы сделать статью 5 надежной, необходимо “дать России четкий сигнал, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом”.

По его словам, в некотором смысле это предложение похоже на введение бесполетной зоны для России, чтобы она не могла летать над украинской территорией или направлять ракеты на украинские города.

В преддверии следующего саммита НАТО ведутся переговоры о привлечении военных специалистов для проработки деталей их идеи, в том числе того, как в условиях меняющейся линии фронта можно было бы провести надежную демаркационную линию, обозначив украинскую территорию, считающуюся частью НАТО, и территорию, оккупированную Россией.

Расмуссен отметил, что существует неточный прецедент, поскольку западная Германия присоединилась к альянсу в 1955 году, и статья 5 распространялась на ее территорию, но не на территорию восточной Германии.

Три основных причины для членства в НАТО

Бывший генсек Альянса назвал три основные причины, по которым Украине должно быть предложено членство в альянсе.

Во-первых, по его мнению, Украина в составе НАТО будет служить оплотом против все еще агрессивной России.

Во-вторых, он сказал что серые зоны являются зонами потенциальной опасности.

— Мы должны осознать, что серые зоны — это зоны опасности. Нейтралитета в старом понимании этого слова больше не существует. Серые зоны становятся для Путина соблазном для нападения, — считает он.

В-третьих, считает Расмуссен, украинская армия в настоящее время является самой закаленной в боях армией в Европе и может служить примером для других европейских держав.

По его словам, в общей сложности 25 стран, помимо стран, входящих в G7, ведут переговоры с Украиной о заключении двусторонних соглашений в области безопасности в рамках “зонтичного” соглашения под названием Киевский договор о безопасности, которое должно стать мостом к полноправному членству в НАТО.

Договор включает в себя крупномасштабные поставки оружия, расширение обмена разведданными и поддержку оборонной промышленности Украины, чтобы она могла более самостоятельно производить оружие и боеприпасы.

Источник : The Guardian

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