Ексглава НАТО пропонує приєднати Україну до Альянсу без окупованих територій

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію про вступ України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій.

Расмуссен давно працює разом з Андрієм Єрмаком, керівником Офісу президента України, особливо напередодні останнього саміту НАТО у Вільнюсі цього року, який закінчився без запрошення України в альянс.

Як Єрмак, так і ексгенсек НАТО знову широко обговорюють місце України в новій архітектурі європейської безпеки, зокрема практичні питання про ступінь членства України в НАТО.

Зараз дивляться

Расмуссен, який був генеральним секретарем НАТО з 2009 до 2014 року, наполягає на тому, що план часткового членства України не символізуватиме заморожування конфлікту, а, навпаки, означатиме рішучість попередити Росію про те, що вона не може перешкоджати вступу України до західного оборонного альянсу.

Влітку наступного року у Вашингтоні відбудеться ювілейний, 75-й саміт НАТО, і питання про майбутнє членство України в альянсі стане однією з головних тем.

Керівництво України було гірко розчароване, коли під тиском США і Німеччини на цьогорічному саміті НАТО було зроблено заяву про те, що Україні буде запропоновано запрошення, коли дозволять умови, фактично відхиливши прохання України назвати конкретну дату.

Натомість відносини України з НАТО були підвищені на периферії за рахунок створення Ради Україна-НАТО та угоди про те, що члени НАТО на двосторонній основі нададуть Україні гарантії безпеки.

Расмуссен заявив, що питання про членство України в НАТО не може бути відкладено на наступний рік.

– Настав час зробити наступний крок і надіслати Україні запрошення про вступ до НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна перебуватиме в самому серці НАТО, – сказав він.

Прихильники членства України в НАТО впираються в те, що практично неможливо запропонувати членство країні, яка перебуває у стані війни, адже згідно зі статтею 5 НАТО про колективну самооборону всі країни-члени НАТО зобов’язані встати на активний захист країни, що перебуває у стані конфлікту. Прийняття в НАТО всієї України фактично означало б повідомлення Росії про те, що НАТО збирається вступити у війну з Москвою.

У НАТО без окупованих територій

На думку Расмуссена, виключення зі складу НАТО території, що належить Росії, знизить загрозу конфлікту між Росією і НАТО.

Расмуссен заперечує, що цей крок призведе до заморожування конфлікту, поступившись Росії українською територією.

– Абсолютна довіра до гарантій за статтею 5 утримає Росію від нападів на українську територію в рамках НАТО і, таким чином, звільнить українські сили для відправки на лінію фронту, – вважає колишній генеральний секретар Альянсу.

Він вважає, що для того, щоб зробити статтю 5 надійною, необхідно “дати Росії чіткий сигнал, що будь-яке порушення території НАТО буде зустрінуте відповіддю”.

За його словами, у певному сенсі ця пропозиція схожа на введення безпольотної зони для Росії, щоб вона не могла літати над українською територією або направляти ракети на українські міста.

Напередодні наступного саміту НАТО ведуться переговори про залучення військових фахівців для опрацювання деталей їхньої ідеї, зокрема того, як в умовах мінливої лінії фронту можна було б провести надійну демаркаційну лінію, позначивши українську територію, що вважається частиною НАТО, і територію, окуповану Росією.

Расмуссен зазначив, що існує неточний прецедент, оскільки західна Німеччина приєдналася до альянсу в 1955 році, і стаття 5 поширювалася на її територію, але не на територію східної Німеччини.

Три основні причини для членства в НАТО

Колишній генсек Альянсу назвав три основні причини, через які Україні має бути запропоновано членство в альянсі.

По-перше, на його думку, Україна у складі НАТО слугуватиме оплотом проти все ще агресивної Росії.

По-друге, він сказав що сірі зони є зонами потенційної небезпеки.

– Ми повинні усвідомити, що сірі зони – це зони небезпеки. Нейтралітету в старому розумінні цього слова більше не існує. Сірі зони стають для Путіна спокусою для нападу, – вважає він.

По-третє, вважає Расмуссен, українська армія наразі є найзагартованішою в боях армією в Європі і може слугувати прикладом для інших європейських держав.

За його словами, загалом 25 країн, крім країн, що входять до G7, ведуть переговори з Україною щодо укладення двосторонніх угод у сфері безпеки в рамках “парасолькової” угоди під назвою Київський договір про безпеку, яка має стати мостом до повноправного членства в НАТО.

Договір передбачає великомасштабні поставки зброї, розширення обміну розвідданими та підтримку оборонної промисловості України, щоб вона могла більш самостійно виробляти зброю і боєприпаси.

Джерело : The Guardian

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.