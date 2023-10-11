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Все члены НАТО согласились, что Украина станет членом блока – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

Союзники Украины должны сделать все, чтобы она выстояла в войне с российским агрессором, поэтому все члены НАТО согласились с тем, что Украина станет членом блока.

Об этом заявил генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в Брюсселе.

— Чем крепче будет Украина на поле боя, тем крепче будет ее позиция за столом переговоров. Мы должны сделать все, чтобы история себя не повторяла, поэтому все члены блока согласились, что Украина станет членом НАТО, — объяснил он.

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Столтенберг напомнил, что на саммите в Вильнюсе прежде всего сняли потребность в ПДЧ (План действий по членству) и ввели программу, чтобы достичь полной совместимости ВСУ с силами НАТО.

— Кроме того, Совет НАТО – Украина означает, что мы сидим за одним столом как равные. Ваша борьба, Владимир, это наша борьба. Ваша безопасность — наша безопасность, ваши ценности — наши ценности, — подчеркнул генсек блока.

Перед Рамштайном Йенс Столтенберг заявил, что Путин готовится снова использовать зиму как оружие войны, то есть атаковать энергетическую инфраструктуру, поэтому важно мобилизовать дополнительные ресурсы для поддержки Украины в виде систем ПВО, артиллерии и боеприпасов.

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Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО, Рамштайн, Російська агресія, Украина-НАТО
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