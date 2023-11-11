Должны сочувствовать российским ребятам: Маск снова призвал Украину к переговорам о мире

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск снова попал в скандал после заявлений о российско-украинской войне. На этот раз он решил, что может давать советы президенту Владимиру Зеленскому относительно того, чтобы вместо наступательных операций перейти к мирным переговорам с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующие заявления Маск сделал в интервью блогеру Лексу Фридману.

— Да. Я советую ему (Зеленскому, — Ред.) не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах… Я думаю, что он должен лично встретиться с Путиным. Причина, почему я предложил какое-то перемирие или мир еще год назад, заключалась в том, что я почти точно предсказал, что произойдет, а именно: много людей умрет из-за отсутствия ощутимых изменений на линии фронта и потерю цвета украинской и российской молодежи, — сказал американский миллиардер.

Он добавил, что Украина должна перестать сопротивляться российским войскам, потому что контрнаступление не оправдало ожиданий.

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— Они (танки, — Ред.) просто медленные, и они не застрахованы от противотанкового оружия. Таким образом, у вас действительно есть дальнобойные действия артиллерии и пехоты. Это снова Первая мировая война — с дронами, — сказал бизнесмен.

Илон Маск также призвал к сочувствию российским военным, потому что они якобы не хотели быть на фронте.

— И мы должны сочувствовать как российским ребятам, так и украинским, потому что российские ребята не просили быть на передовой. Они там вынуждены быть. Поэтому многие сыновья не возвращаются к своим родителям, и я думаю, что большинство из них не имеют ненависти к противоположной стороне, — заявил он.

Реакция Украины

На дерзкое заявление американского миллиардера, который уже неоднократно комментировал российско-украинскую войну, отреагировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Когда кто-то в России произносит слово “переговоры”, он на самом деле прямо говорит: “Не дайте нам проиграть, не дайте нам отвечать за преступления, сохраните нам возможности убивать, насиловать, захватывать, заставьте Украину смириться и стать на колени”, — написал Подоляк в своем Telegram-канале.

По его мнению, когда кто-то “комфортно сидит за тысячи километров от войны и важно рассуждает о чужих судьбах”, а после этого предлагает Украине согласиться на “переговоры/капитуляцию” после более 600 дней жестокой войны, то такой человек “предлагает позволить России продолжить совершать преступления, вырезать гражданское население, убивать глобальные правила”, пока мир окончательно “не захлебнется демократической кровью и не признает тиранов глобальными лидерами”.

— И если с кровожадностью россиян все понятно, то что движет отдельными гражданами Стран Демократии, которые так и не поняли сути этой войны, ее природы и настоящей цели России? И даже не хотят осознать мотивы тех, кто, теряя близких, защищает свое право на собственную жизнь и свободу, — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже реагировал на предложения Илона Маска завершить войну тем или иным способом. В ответ на комментарии миллиардера президент предложил Маску посетить Украину и воочию увидеть ситуацию, прежде чем делать заявления по этому поводу.

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