Маємо співчувати російським хлопцям: Маск знову закликав Україну до переговорів про мир

Засновник компаній Tesla та SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск знову втрапив у скандал після заяв про російсько-українську війну. Цього разу він вирішив, що може давати поради президенту Володимиру Зеленському щодо того, щоб замість наступальних операцій перейти до мирних переговорів із Росією та президентом РФ Володимиром Путіним.

Відповідні заяви Маск зробив в інтервʼю блогеру Лексу Фрідману.

– Так. Я раджу йому (Зеленському, – Ред.) не відправляти цвіт української молоді вмирати в окопах… Я думаю, що він має особисто зустрітися з Путіним. Причина, чому я запропонував якесь перемир’я чи мир ще рік тому, полягала в тому, що я майже точно передбачив, що станеться, а саме: багато людей помре через відсутність відчутних змін на лінії фронту та втрату цвіту української та російської молоді, – сказав американський мільярдер.

Він додав, що Україна має перестати чинити опір російським військам, бо контрнаступ не виправдав очікувань.

Зараз дивляться

– Вони (танки, – Ред.) просто повільні, і вони не застраховані від протитанкової зброї. Таким чином, у вас дійсно є далекобійні дії артилерії та піхоти. Це знову Перша світова війна – з дронами, – сказав бізнесмен.

Ілон Маск також закликав до співчуття російським військовим, бо вони начебто не хотіли бути на фронті.

– І ми повинні співчувати як російським хлопцям, так і українським, тому що російські хлопці не просили бути на передовій. Вони там змушені бути. Тому багато синів не повертаються до своїх батьків, і я думаю, що більшість із них не мають ненависті до протилежної сторони, – заявив він.

Реакція України

На зухвалу заяву американського мільярдера, який вже неодноразово коментував російсько-українську війну, відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Коли хтось у Росії промовляє слово “переговори”, він насправді прямо каже: “Не дайте нам програти, не дайте нам відповідати за злочини, збережіть нам можливості вбивати, ґвалтувати, захоплювати, змусьте Україну змиритися й стати на коліна”, – написав Подоляк у своєму Telegram-каналі.

На його думку, коли хтось “комфортно сидить за тисячі кілометрів від війни та поважно розмірковує про чужі долі”, а після цього пропонує Україні погодитися на “переговори/капітуляцію” після понад 600 днів жорстокої війни, то така людина “пропонує дозволити Росії продовжити скоювати злочини, вирізати громадянське населення, вбивати глобальні правила”, поки світ остаточно “не захлинеться демократичною кров’ю й не визнає тиранів глобальними лідерами”.

– І якщо з кровожерливістю росіян усе зрозуміло, то що рухає окремими громадянами Країн Демократії, які так і не зрозуміли суті цієї війни, її природи та справжньої мети Росії? І навіть не хочуть усвідомити мотиви тих, хто, втрачаючи близьких, захищає своє право на власне життя та свободу, – написав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський вже реагував на пропозиції Ілона Маска завершити війну у той чи інший спосіб. У відповідь на пропозиції мільярдера президент запропонував Маску відвідати Україну та на власні очі побачити ситуацію, перш ніж робити заяви з цього приводу.

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