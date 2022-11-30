Ноябрь, 30 в 20:25

Президент Владимир Зеленский пригласил Илона Маска посетить Украину, чтобы увидеть ущерб, нанесенный стране российскими войсками, заявив, что такой визит мог бы помочь миллиардеру понять ситуацию, прежде чем делать заявления по этому поводу.

Об этом украинский лидер заявил во время выступления на саммите DealBook газеты The New York Times.

Комментарий Владимира Зеленского были неявным упреком Илону Маску, который в прошлом месяце предложил мирный план для Украины, включающий уступку территории России.

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— Если вы хотите понять, что здесь натворила Россия, приезжайте в Украину и вы увидите это своими глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить, — сказал Зеленский.

Примечательно, что во время интервью с Эндрю Россом Соркиным видеосвязь оборвалась, а когда она восстановилась, Соркин пошутил, что Маск мог каким-то образом прервать связь.

— Я вас слышу. Самое главное, что мистер Маск нас услышит, — пошутил Зеленский.

Компания SpaceX, которой владеет миллиардер Маск, финансирует работу интернет-сервиса Starlink в Украине, где он стал цифровым спасательным кругом для солдат и гражданских лиц на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру страны.

В октябре Илон Маск сначала хотел отключить, но потом отказался от угроз прекратить финансирование сервиса Starlink в Украине.

Он все же добавил, что “хотя Starlink все еще теряет деньги”, а “другие компании получают миллиарды” в виде налогов, “мы просто продолжим финансировать” украинские Starlink.