В декабре не производились некоторые ракеты: ГУР оценило способности российского ОПК

РФ не смогла существенно нарастить объемы производства ракет дальностью более 350 км. То есть пока они остаются на уровне октября 2023 года — это около 115-130 единиц в месяц.

— Однако показатели могут отличаться в зависимости от месяца. Уровень производства зависит от загрузки мощностей, от комплектующих, ведь очень много деталей — у тех же Х-101, Кинжала, Калибра — иностранного производства, — заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Соответственно, как отметил разведчик, Россия много потеряла из-за того, что ее предприятия, которые занимались поставками комплектующих, находятся под санкциями.

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— А своими аналогами она не может покрыть собственные потребности. Опять же, например, в декабре они вообще не производили некоторые виды ракет — был нулевой показатель — как плановый, так и фактический, — добавил Скибицкий.

Ранее Вадим Скибицкий говорил, что разведка не фиксирует какого-то увеличения запасов высокоточных ракет в РФ, поскольку все, что производит ВПК страны-агрессора, она использует для ударов по Украине.

То есть эти запасы остались примерно на уровне октября 2022 года — от 900 до 1 000 высокоточных ракет.

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