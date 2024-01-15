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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У грудні не вироблялися деякі ракети: ГУР оцінило спроможності російського ОПК

Х-555
Фото: Факти ICTV

РФ не змогла суттєво наростити обсяги виробництва ракет дальністю понад 350 км. Тобто наразі вони залишаються на рівні жовтня 2023 року – це близько 115-130 одиниць на місяць.

– Однак показники можуть відрізнятись залежно від місяця. Рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від компонентів, адже дуже багато деталей – у тих же Х-101, Кинджала, Калібра – іноземного виробництва, – заявив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

Відповідно, як зауважив розвідник, Росія багато втратила через те, що її підприємства, які займалися постачанням компонентів, перебувають під санкціями.

Зараз дивляться

– А своїми аналогами вона не може покрити власні потреби. Знову ж таки, наприклад, у грудні вони взагалі не виробляли деякі види ракет – був нульовий показник – як плановий, так і фактичний, – додав Скібіцький.

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Раніше Вадим Скібіцький говорив, що розвідка не фіксує якогось збільшення запасів високоточних ракет у РФ, оскільки все, що виготовляє ОПК країни-агресора, вона використовує для ударів по Україні.

Тобто ці запаси лишилися приблизно на рівні жовтня 2022 року – від 900 до 1 000 високоточних ракет.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, виробництво, ГУР, Ракета, Ракетні удари Росії, Розвідка, Росія
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