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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Цифровизация ВСУ. Рада приняла законопроект № 10062 о военном учете

Верховна рада
Фото: УНИАН

Во вторник, 16 января, Верховная Рада приняла законопроект №10062 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения. Проголосовали 249 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он отметил, что депутаты одобрили правку №401 о хранении данных в облаке. Она набрала 228.

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Что известно о законопроекте

Как объясняют в Минобороны, документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу.

— ЗП №10062 является критически важным для обороноспособности Украины. Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также наконец переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат, — говорится в сообщении.

Что вводит законопроект №10062

Законопроект предоставляет Министерству обороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ІТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Благодаря этому:

  • будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);
  • ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников;
  • ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войска;
  • усилится защита данных от кибератак врага и пр.

Законопроект предусматривает совершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по воинскому учету и др.
Законопроект вводит возможность создания и использования цифрового военного-учетного документа (сертификата).

Также, благодаря законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.

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Будет создан портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. Например, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

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Верховна Рада, Законопроект, мобілізація
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