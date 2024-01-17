Мобилизация 2024: каких изменений ждать украинцам – объясняет эксперт

По состоянию на январь 2024 года в Украине продлена общая мобилизация и объявлено военное положение. Мужчины призывного возраста получают повестки и могут вступить в ряды ВСУ. Что важно знать о мобилизации в 2024 году – читайте в материале.

Мобилизация 2024: что изменилось

Юрист и управляющая партнерша компании ZP Law office of Zoriana Pelekh Мария Потапова утверждает, что одни из самых ожесточенных дебатов в прошлом году были связаны с законом о мобилизации, а именно изменениями к нему, предложенными проектом закона №10378 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Этот законопроект направлен на усовершенствование мобилизации, а значит, его результатом вполне логично должно стать увеличение количества мобилизованных на законных основаниях.

Мобилизация 2024: что известно об изменении призывного возраста

Проект предлагает изменить призывной возраст с 27 лет на 25 и уточнять информацию в отношении лиц, имеющих право на отсрочку.

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Освобождаются от призыва на военную службу следующие категории граждан

В пояснительной записке к законопроекту речь идет о праве на отсрочку от призыва следующим категориям лиц:

Лица с инвалидностью І и ІІ группы.

То есть планировалось лишить права на отсрочку лиц с инвалидностью ІІІ группы. Напряжения прибавляли массовые отказы в пересечении границы таким лицам. Впрочем, говорят, что Минобороны согласилось сохранить отсрочку для лиц с инвалидностью, включая ІІІ группу.

Лица, жена (супруг) которых из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода.

Впрочем, будет ли достаточно нотариально заверенного заявления такого лица о том, что он/она избрали военнообязанного для осуществления ухода, и как вообще доказать этот факт, также неизвестно.

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, не больше определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста.

Здесь следует обратить внимание, что отмечено четко – женщины. То есть уходящий в отпуск по уходу за ребенком мужчина не может иметь право на отсрочку от призыва на этом основании.

Беременные женщины.

Действующие народные депутаты и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования и получающие уровень образования, выше ранее полученного по одной специальности (профессии), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Из изложенного становится понятным, что претендовать на право освобождения от призыва могут не все соискатели, а только получающие уровень образования выше, чем ранее полученный по своей специальности.

Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии, что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального высшего образования.

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. То есть факта отцовства для трех и более детей недостаточно, нужно доказать их фактическое содержание.

Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас.

Военнообязанные, которые проходили военную службу и были уволены в запас в связи с освобождением из плена. Эти категории могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Мобилизация и ВЛК: какие изменения произойдут в 2024 году

Много споров, по словам эксперта, по поводу прохождения военно-врачебной комиссии. В законопроекте № 10378 предлагается военнообязанным, которые согласно заключению ВЛК, временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья, явиться в ТЦК через шесть месяцев после предоставления такого вывода для повторного прохождения ВЛК.

Итак, как видим, что пока Проект Закона № 10378 оставляет после себя больше вопросов, чем ответов. Радуют последние новости из кулуар, что проект возвращен инициатору на доработку с рядом правок и комментариев десятка комиссий.

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