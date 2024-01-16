Цифровізація ЗСУ. Рада ухвалила законопроєкт № 10062 про військовий облік

У вівторок, 16 січня, Верховна Рада прийняла законопроєкт №10062 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. Проголосували 249 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що депутати схвалили правку №401 про зберігання даних у хмарі. Вона набрала 228.

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Що відомо про законопроєкт

Як пояснюють в Міноборони, документ розблоковує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно та ефективно як на полі бою, так і в тилу.

– ЗП №10062 є критично важливим для обороноздатності України. Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат, – йдеться у повідомленні.

Що запроваджує законопроєкт №10062

Законопроєкт надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Завдяки цьому:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібератак ворога тощо.

Законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Законопроєкт запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату).

Також, завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

Буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично за наявності необхідних даних в системі.

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