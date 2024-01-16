РФ пытается украсть у Украины месторождение лития: где находится и что известно

Российские оккупанты намерены добывать литий на подконтрольном Украине месторождении Шевченковское в Донецкой области.

Является ли это признаком планов РФ захватить новые территории в Донецкой области и для чего россиянам литий — в материале Фактов ICTV.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Донецке представители Атомредметзолото (горнорудный дивизион госкорпорации Росатом) согласовали в так называемом кабинете министров “ДНР” “разрешительные документы” на добычу лития. Теперь на основании этих документов они подают заявку на получение соответствующей лицензии в Минприроды РФ.

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— Это не было бы такой новостью, если бы не одно но. Шевченковское месторождение лития находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Несколько километров от Курахово в направлении Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Что такое литий

Литий — это мягкий серебристо-белый металл, самый легкий из всех твердых веществ среди химических элементов.

Металл является типичным элементом земной коры, он накапливается в наиболее поздних продуктах дифференциации магмы — пегматитах.

Основные промышленные запасы сосредоточены в рапе соляных озер.

Где находится месторождение лития в Украине, которое хотят украсть оккупанты

Шевченковское месторождение литиевых руд находится в Великоновоселковском районе Донецкой области, на восточной окраине с. Шевченко. Расстояние до линии разграничения составляет менее 30 км.

Как россияне могут использовать украинский литий

Литий применяют в термоядерных реакциях, в металлургии, электротехнической, керамической и химической промышленности, медицине. С помощью соединений лития изготавливают стекло и эмали.

В последнее время спрос на литий существенно вырос из-за его использования в производстве аккумуляторов.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии Фактам ICTV отметил, что российский диктатор Владимир Путин определил целью “СВО” захват Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ. Поэтому оккупанты уже раздают лицензии на добычу полезных ископаемых.

По его словам, литий сегодня — стратегическое сырье на уровне урана.

— Тот, кто имеет запасы лития, не имеет ограничений в производстве, например, тех же самых аккумуляторов, — указывает эксперт.

Некоторые аналитики высказывали мнение, что война идет и за экономические ресурсы. По мнению Жданова, РФ собирается продавать украинский металл.

— РФ — сырьевой придаток мировой, по крайней мере евразийского континента. Они в основном сырье продают: нефть, газ, руды разные. Вот сейчас они хотят продавать наш литий, — сказал он.

Литий — это одно из веществ, которое дает возможность хранить электроэнергию, что на сегодня является огромной технологической проблемой мира. В военном деле он используется, но не так существенно. Зато в экономическом смысле, в новейших технологиях литий очень важен.

Эксперт напомнил, что сначала РФ угрожала, что Европа замерзнет без российского газа. В то же время западные страны нашли альтернативные источники. Затем Путин запугивал бешеными ценами на нефть, однако пока тоже удается удерживать цены.

— То же самое уран, литий, золото… Они пытаются вернуть себе экономическое влияние на мировые рынки, — отмечает он.

Использование лития в военных целях: что известно

Триборат лития-цезия используется как оптический материал в радиоэлектронике.

Кроме того, литий и его соединения полезны в ракетной технике.

Смесь паров лития с молекулярным водородом является эффективным рабочим телом для газофазных ядерных ракетных двигателей. Жидкий литий используется в качестве рабочего тела в электроракетных двигателях. Литий используется как ракетное топливо или как добавка к нему.

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