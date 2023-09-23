В Токмаке оккупанты занимаются массовыми кражами из-за нехватки продуктов — Генштаб
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупанты занимаются массовыми кражами у местных жителей из-за задержки денежного обеспечения и недостатка продуктов питания.
Об этом сообщает в вечерней сводке за 22 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, российские оккупанты заставляют гражданских людей отдавать им своих домашних животных, продукты и консервацию.
В то же время на Запорожском направлении Силы обороны Украины успешно отбили атаку врага в районе Работино. РФ нанесла авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Левадное, Белогорье, Орехов, Щербаки, Павловка, Лобково Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
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