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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Токмаке оккупанты занимаются массовыми кражами из-за нехватки продуктов — Генштаб

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупанты занимаются массовыми кражами у местных жителей из-за задержки денежного обеспечения и недостатка продуктов питания.

Об этом сообщает в вечерней сводке за 22 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, российские оккупанты заставляют гражданских людей отдавать им своих домашних животных, продукты и консервацию.

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В то же время на Запорожском направлении Силы обороны Украины успешно отбили атаку врага в районе Работино. РФ нанесла авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Левадное, Белогорье, Орехов, Щербаки, Павловка, Лобково Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

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В Токмаке оккупанты занимаются массовыми кражами из-за нехватки продуктов — Генштаб

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Деньги, Запорожская область, Кража, Токмак, Україна-Росія
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