РФ намагається вкрасти в України родовище літію: де розташоване та що відомо

Російські окупанти мають намір добувати літій на підконтрольному Україні родовищі Шевченківське у Донецькій області.

Чи є це ознакою планів РФ захопити нові території на Донеччині та для чого росіянам літій – у матеріалі Фактів ICTV.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у Донецьку представники Атомредметзолото (гірничорудний дивізіон держкорпорації Росатом) погодили в так званому кабінеті міністрів “ДНР” “дозвільні документи” на видобуток літію. Тепер на підставі них вони подають заявку на отримання відповідної ліцензії в Мінприроди РФ.

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– Це не було б такою новиною, якби не одне але. Шевченківське родовище літію розташоване на підконтрольній Україні території Донецької області. Декілька кілометрів від Курахового в напрямку Дніпропетровської області, – йдеться у повідомленні.

Що таке літій

Літій – це м’який сріблясто-білий метал, найлегший з усіх твердих речовин серед хімічних елементів.

Метал є типовим елементом земної кори, він накопичується в найбільш пізніх продуктах диференціації магми — пегматитах.

Основні промислові запаси зосереджено в ропі соляних озер.

Де розташоване родовище літію в Україні, яке хочуть вкрасти окупанти

Шевченківське родовище літієвих руд розташоване у Великоновосілківському районі Донецької області, на cхідній околиці с. Шевченко. Відстань до лінії розмежування становить менше 30 км.

Як росіяни можуть використовувати український літій

Літій застосовують у термоядерних реакціях, у металургії, електротехнічній, керамічній та хімічній промисловості, медицині. За допомогою сполук літію виготовляють скло та емалі.

Останнім часом попит на літій суттєво виріс через його використання у виробництві акумуляторів.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі Фактам ICTV зазначив, що російський диктатор Володимир Путін визначив метою “СВО” захоплення Донецької та Луганської областей в межах адміністративних кордонів. Тому окупанти вже роздають ліцензії на видобуток корисних копалин.

За його словами, літій сьогодні – стратегічна сировина на рівні урану.

– Той, хто має запаси літію, не має обмежень у виробництві, наприклад, тих самих акумуляторів, – вказує експерт.

Деякі аналітики висловлювали думку, що війна іде і за економічні ресурси. На думку Жданова, РФ збирається продавати український метал.

– РФ – сировинний придаток світовий, принаймні євразійського континенту. Вони в основному сировину продають: нафта, газ, руди різні. От зараз вони хочуть продавати наш літій, – сказав він.

Літій – це одна з речовин, яка дає можливість зберігати електроенергію, що на сьогодні є величезною технологічною проблемою світу. У військовій справі він використовується, але не так суттєво. Натомість в економічному сенсі, в новітніх технологіях літій дуже важливий.

Експерт нагадав, що спершу РФ погрожувала, що Європа замерзне без російського газу. Водночас західні країни знайшли альтернативні джерела. Потім Путін залякував шаленими цінами на нафту, однак поки що теж вдається утримувати ціни.

– Те ж саме уран, літій, золото… Вони намагаються повернути собі економічний вплив на світові ринки, – наголошує він.

Використання літію у військових цілях: що відомо

Триборат літію-цезію використовується як оптичний матеріал в радіоелектроніці.

Окрім того, літій та його сполуки є корисними в ракетній техніці.

Суміш парів літію з молекулярним воднем є ефективним робочим тілом для газофазних ядерних ракетних двигунів. Рідкий літій використовується як робоче тіло в електроракетних двигунах. Літій використовується як власне ракетне паливо або як добавка до нього.

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