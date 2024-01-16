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Отменены ограничения для бронирования военнообязанных работников ОПК

військовий квиток, мобілізація
Фото: Depositphotos

Кабмин 16 января внес изменения в постановление, которым регулируется бронирование военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) во время действия военного положения.

Согласно решению, военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Минстратегпромом критически важными в сфере ОПК, бронируются:

  • независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;
  • без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

Это означает, как объяснил заместитель министра экономики Игорь Фоменко, что теперь военные заводы смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности.

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— Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства, — добавил он.

В Украине разрабатывают механизм электронного бронирования военнообязанных.

єБронювання станет услугой, с помощью которой предприятие может создать собственный кабинет, зайти на него, ввести данные военно-учетной специальности, работников, из Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы автоматически будет подтягиваться необходимая информация, а затем будет выдаваться электронное бронирование.

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Отменены ограничения для бронирования военнообязанных работников ОПК

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Источник: Кабмин
Єдиний реєстр військовозобов'язаних, Война в Украине, Военное положение, Кабмин, мобілізація, Укроборонпром
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