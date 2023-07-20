Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Разработанный для войны в условиях равнинной местности: что известно о БпЛА Phoenix Ghost
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Украине разрабатывают электронный сервис для бронирования от мобилизации

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Украине разрабатывают механизм электронного бронирования военнообязанных. Над этим работают сейчас Министерство экономики вместе с Министерством цифровой трансформации.

Об этом заявил заместитель министра экономики Игорь Фоменко во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации с представителями Минэкономики.

По его словам, єБронювання станет услугой, с помощью которой предприятие может создать собственный кабинет, зайти на него, ввести данные военно-учетной специальности, работников, из Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы автоматически будет подтягиваться необходимая информация, а затем будет выдаваться электронное бронирование.

Фоменко рассказал, что электронный документ будет содержать QR-код, также его можно будет распечатывать.

Это станет подтверждением того, что человек забронирован. По его мнению, для начала работы сервиса необходимо примерно три месяца.

Он отметил, что сейчас более 500 тыс. военнообязанных уже забронировано, а более 4 тыс. предприятий определены критически важными без учета тех, которые определяют областные военные администрации.

Читайте также
Военнослужащие могут демобилизоваться в случае утраты родственников на войне — президент подписал закон
В Украине разрабатывают электронный сервис для бронирования от мобилизации

Источник: Укринформ
Война в Украине, військовослужбовці, Мінцифри, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Разработанный для войны в условиях равнинной местности: что известно о БпЛА Phoenix Ghost
бпла
Откусить и удержать: иностранные эксперты считают, что ВСУ изменили тактику контрнаступления
воїни ЗСУ
Четыре системы NASAMS и снаряды: США объявили о новом пакете военной помощи
В Украине разрабатывают электронный сервис для бронирования от мобилизации
Это затрагивает всех: Зеленский об уничтоженном Россией зерне, которое предназначалось Китаю и другим странам
Володимир Зеленський
Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы: что известно
В Украине разрабатывают электронный сервис для бронирования от мобилизации
Видео
Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ

Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Оксана Лотоцкая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.07.2023)
В Украине разрабатывают электронный сервис для бронирования от мобилизации
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (19.07.2023)
В Украине разрабатывают электронный сервис для бронирования от мобилизации
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (19.07.2023)
В Украине разрабатывают электронный сервис для бронирования от мобилизации
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (19.07.2023)
В Украине разрабатывают электронный сервис для бронирования от мобилизации
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь