В Украине разрабатывают электронный сервис для бронирования от мобилизации

В Украине разрабатывают механизм электронного бронирования военнообязанных. Над этим работают сейчас Министерство экономики вместе с Министерством цифровой трансформации.

Об этом заявил заместитель министра экономики Игорь Фоменко во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации с представителями Минэкономики.

По его словам, єБронювання станет услугой, с помощью которой предприятие может создать собственный кабинет, зайти на него, ввести данные военно-учетной специальности, работников, из Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы автоматически будет подтягиваться необходимая информация, а затем будет выдаваться электронное бронирование.

Фоменко рассказал, что электронный документ будет содержать QR-код, также его можно будет распечатывать.

Это станет подтверждением того, что человек забронирован. По его мнению, для начала работы сервиса необходимо примерно три месяца.

Он отметил, что сейчас более 500 тыс. военнообязанных уже забронировано, а более 4 тыс. предприятий определены критически важными без учета тех, которые определяют областные военные администрации.

Источник : Укринформ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.