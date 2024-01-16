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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Скасовано обмеження для бронювання військовозобов’язаних працівників ОПК

військовий квиток, мобілізація
Фото: Depositphotos

Кабмін 16 січня вніс зміни до постанови, якою регулюється бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) під час дії воєнного стану.

Згідно з рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Мінстратегпромом критично важливими у сфері ОПК, бронюються:

  • незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
  • без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Це означає, як пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко, що тепер воєнні заводи зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їхньої військової спеціальності.

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– Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва, – додав він.

В Україні розробляють механізм електронного бронювання військовозобов’язаних.

єБронювання стане послугою, за допомогою якої підприємство може створити власний кабінет, зайти на нього, ввести дані військово-облікової спеціальності, працівників, із Пенсійного фонду та Державної податкової служби автоматично підтягуватиметься необхідна інформація, а потім видаватиметься електронне бронювання.

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Джерело: Урядовий портал
Єдиний реєстр військовозобов'язаних, Війна в Україні, Воєнний стан, Кабмін, мобілізація, Укроборонпром
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