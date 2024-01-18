Бомбы AASM Hammer: что о них известно и какие боевые характеристики

Франция анонсировала, что передаст Украине сотни управляемых авиабомб AASM Hammer. О том, какие технические характеристики у этих боеприпасов и как их смогут использовать ВСУ, Фактам ICTV рассказал военный эксперт Олег Жданов.

AASM бомба: что известно

Бомбы A2SM (AASM Hammer) производит французская промышленно-технологическая группа Safran. Компания занимается разработкой и производством авиадвигателей, вертолетов, ракет и другого авиационного оборудования.

– Раньше это были обычные авиационные бомбы весом 200 и 1 тыс. кг. Сейчас для них сделали планирующие комплекты – носовой и хвостовой, – что увеличило их дальность и маневренность. Фактически, это те же самые управляемые авиационные бомбы, которые сбрасывают на нас россияне. Это их стопроцентный аналог, только французского производства, – рассказал Олег Жданов.

Для бомб AASM Hammer разработана система Hasas (Hammer Stand Alone System), которая позволяет интегрировать их на многие модели военных самолетов. В частности, на сегодняшний день носителями AASM являются:

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французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale;

F-16;

Mirage 2000;

Mirage F1;

индийский легкий многоцелевой истребитель Tejas (с 2020 года).

По словам военного эксперта, бомбы, которые будут переданы Украине, скорее всего, приспособят к тем самолетам, которые уже есть на вооружении ВСУ: Су-24, Су-27, МиГ-29.

– Во Франции интересно прокомментировали, что раньше Су-24 не был приспособлен к сбросу ракет Storm Shadow, а теперь успешно это делает. То есть модификацию весом 250 кг сможет поднимать и истребитель, а бомбу в 1 тыс. кг – только Су-24, скорее всего, – пояснил военный эксперт.

По информации из открытых источников, Франция анонсировала, что будет поставлять примерно 50 авиабомб ежемесячно, начиная с января 2024 года. Поставки рассчитаны минимум на год, что предполагает передачу 600 бомб AASM Hammer.

– Этих бомб очень много на складах, и я встречал даже цифру, что Франция готова нам поставить до 3,5 тыс. в течение 2024 года. 50 штук в месяц – это маловато, судя по мощности и возможностям, я думаю, что поставки будут больше, – считает Олег Жданов.

На что способны бомбы AASM Hammer – особенности

Серийное производство бомб AASM началось в начале 2000-х, а первые поставки – в 2007 году. Боевой дебют AASM состоялся в 2008 году во время войны в Афганистане. Тогда истребитель Rafale сбросил две бомбы во время операции по поддержке наземных войск с воздуха.

Есть официальные подтверждения использования бомб AASM Hammer во время войны в Ливии. В 2011 году в ливийском аэропорту Мисрата бомба AASM, сброшенная с Dassault Rafale, уничтожила на взлетно-посадочной полосе легкий штурмовик G-2 Galeb ВВС Ливии.

В том же году бомбой AASM был уничтожен ливийский танк с расстояния 55 км от самолета до цели. По имеющимся данным, в Ливии было израсходовано 225 бомб AASM. При этом в военных отчетах отмечается, что эффективность применения AASM Hammer составляет 99%.

В настоящее время AASM стоит на вооружении у следующих стран:

Египет;

Марокко;

Катар;

Индия.

Технические характеристики авиабомбы AASM

AASM Hammer – это управляемая авиационная бомба класса “воздух-земля”, которая выпускается в двух модификациях:

на основе бомбы Mk 82 – вес 250 кг;

на основе бомб BLU 109 или Mk 8 – вес 1 т.

AASM Hammer – это высокоточный гибрид с увеличенной дальностью и точностью. Основные технические характеристики бомбы:

комплект наведения в носовой части в трех вариантах — спутниковая, тепловизионная или полуактивная лазерная система самонаведения;

комплект расширения дальности действия в хвостовой части – содержит ракетный ускоритель и увеличенные стабилизаторы;

дальность полета (для версии 1 т) – до 70 км при высотном сбрасывании, и от 20 до 100 км при сбросе с малой высоты;

дальность полета (для версии 250 кг) – 50-60 км при сбросе с большой высоты, до 15 км при сбросе с низкой высоты.

Из дополнительных особенностей производитель декларирует наличие функции подрыва в воздухе без прямого контакта с целью.

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