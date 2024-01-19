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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

На границе с Румынией разблокирован один из пунктов пропуска

На границе с Румынией разблокирован один из пунктов пропуска

Румынские фермеры прекратили блокирование движения грузового транспорта в пункте пропуска Викову-де-Сус, расположенном напротив украинского КПП Красноильск.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сейчас пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме.

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В пункте пропуска Красноильск пересечь границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Блокада границы с Румынией

18 января румынские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт Халмеу — Дьяково на Закарпатье, то есть уже третий КПП на границе с Украиной.

Частичное блокирование румынского пункта пропуска Викову-де-Сус, расположенном напротив украинского КПП Красноильск, а также пунктов пропуска Сирет — Порубное они начали еще в начале недели.

Главное требование румынских протестующих — прекратить ввоз зерна из Украины. Они жалуются на тяжелые условия ведения агробизнеса из-за высоких цен на топливо и увеличения налогов.

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Источник: Госпогранслужба
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