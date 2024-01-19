На границе с Румынией разблокирован один из пунктов пропуска
Румынские фермеры прекратили блокирование движения грузового транспорта в пункте пропуска Викову-де-Сус, расположенном напротив украинского КПП Красноильск.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Сейчас пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме.
В пункте пропуска Красноильск пересечь границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.
Блокада границы с Румынией
18 января румынские фермеры заблокировали контрольно-пропускной пункт Халмеу — Дьяково на Закарпатье, то есть уже третий КПП на границе с Украиной.
Частичное блокирование румынского пункта пропуска Викову-де-Сус, расположенном напротив украинского КПП Красноильск, а также пунктов пропуска Сирет — Порубное они начали еще в начале недели.
Главное требование румынских протестующих — прекратить ввоз зерна из Украины. Они жалуются на тяжелые условия ведения агробизнеса из-за высоких цен на топливо и увеличения налогов.