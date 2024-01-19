Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
В українських школах з’являться офіцери освітньої безпеки
Терміново
Удар ракетами С-300 по Харкову: одна людина загинула, є важкопоранені
Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На кордоні з Румунією розблоковано один з пунктів пропуску

На кордоні з Румунією розблоковано один з пунктів пропуску

Румунські фермери припинили блокування руху вантажного транспорту у пункті пропуску Вікову-де-Сус, що навпроти українського КПП Красноїльськ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Наразі пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.

Зараз дивляться

У пункті пропуску Красноїльськ перетнути кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

Блокада кордону з Румунією

18 січня румунські фермери заблокували контрольно-пропускний пункт Халмеу – Дякове на Закарпатті, тобто вже третій на кордоні з Україною.

Часткове блокування румунського пункту пропуску Вікову-де-Сус, що навпроти українського КПП Красноїльськ, а також пунктів пропуску Сірет – Порубне вони розпочали ще на початку тижня.

Головна вимога румунських протестувальників – припинити ввезення зерна з України. Вони скаржаться на важкі умови ведення агробізнесу через високі ціни на пальне та збільшення податків.

Читайте також
Румунські аграрії продовжать блокаду кордонів: переговори з урядом провалилися
кордон пункт пропуску

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Держприкордонслужба
вантажні перевезення, Держприкордонслужба, Румунія, фермери, Черги на кордоні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Польща запропонує зміни до транспортного безвізу ЄС з Україною
Польща Україна
Які правила працевлаштування в Німеччині, Литві, Чехії, Румунії, Польщі та Нідерландах у 2024 році
На кордоні з Румунією розблоковано один з пунктів пропуску
Український БпЛА атакував нафтобазу у Пітері, допомога Франції і поступки Байдена: новини 18 січня
На кордоні з Румунією розблоковано один з пунктів пропуску
Румунські фермери заблокували третій пункт пропуску на кордоні з Україною: що відомо
На кордоні з Румунією розблоковано один з пунктів пропуску
Польські аграрії розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною
фури на кордоні

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь