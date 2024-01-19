На кордоні з Румунією розблоковано один з пунктів пропуску
Румунські фермери припинили блокування руху вантажного транспорту у пункті пропуску Вікову-де-Сус, що навпроти українського КПП Красноїльськ.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Наразі пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.
У пункті пропуску Красноїльськ перетнути кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.
Блокада кордону з Румунією
18 січня румунські фермери заблокували контрольно-пропускний пункт Халмеу – Дякове на Закарпатті, тобто вже третій на кордоні з Україною.
Часткове блокування румунського пункту пропуску Вікову-де-Сус, що навпроти українського КПП Красноїльськ, а також пунктів пропуску Сірет – Порубне вони розпочали ще на початку тижня.
Головна вимога румунських протестувальників – припинити ввезення зерна з України. Вони скаржаться на важкі умови ведення агробізнесу через високі ціни на пальне та збільшення податків.