На кордоні з Румунією розблоковано один з пунктів пропуску

Румунські фермери припинили блокування руху вантажного транспорту у пункті пропуску Вікову-де-Сус, що навпроти українського КПП Красноїльськ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Наразі пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.

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У пункті пропуску Красноїльськ перетнути кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

Блокада кордону з Румунією

18 січня румунські фермери заблокували контрольно-пропускний пункт Халмеу – Дякове на Закарпатті, тобто вже третій на кордоні з Україною.

Часткове блокування румунського пункту пропуску Вікову-де-Сус, що навпроти українського КПП Красноїльськ, а також пунктів пропуску Сірет – Порубне вони розпочали ще на початку тижня.

Головна вимога румунських протестувальників – припинити ввезення зерна з України. Вони скаржаться на важкі умови ведення агробізнесу через високі ціни на пальне та збільшення податків.

Джерело : Держприкордонслужба

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