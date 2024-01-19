Противокорабельная ракета П-35: особенности и технические характеристики

Россия применила против Украины 4-тонную редкую противокорабельную ракету П-35 (3М44 Прогресс).

П-35 была принята на вооружение еще в 1962 году, то есть сейчас ей не менее 60 лет. Комплекс был предназначен для выборочного поражения надводных кораблей, находящихся за радиолокационным горизонтом.

Факты ICTV узнали, какие особенности противокорабельной ракеты П-35, на что они способны и почему Россия начала использовать такое вооружение против Украины.

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Что известно о противокорабельных ракетах П-35

Россия впервые использовала для ударов по Украине противокорабельную ракету П-35 60-х годов. Об использовании устаревшей ракеты свидетельствуют найденные обломки.

Несмотря на давность, она все еще находится на вооружении РФ и является средством поражения берегового ракетного комплекса Редут. По состоянию на 2021 год их количество оценивалось в восемь пусковых.

Ракета П-35 также используется в стационарном комплексе Утес, еще известном под названием Объект-100. Это подземный объект, размещенный возле Балаклавы. Сами ракеты в пусковых спрятаны под землей и поднимаются только перед стартом.

По данным, ударить ракетой могли с берегового ракетного комплекса Редут или с подземного Объект-100.

Технические характеристики П-35

Противокорабельная ракета П-35 отличается большими габаритами. Ее длина составляет 10 м, а стартовый вес — 4 т, скорость — 1 250 км/ч. Также она имеет довольно нетипичную форму крыльев.

Система наведения тяжелой ракеты П-35 классическая для того времени — инерциальная на маршевом участке и включение активной радиолокационной головки самонаведения на конечном.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал, что П-35 — это старая советская ракета, которую начали производить в начале 1960 годов. Это, в первую очередь, противокорабельная ракета, которая имеет расстояние полета — до 350 км.

На сегодня она устарела и имеет много уязвимых мест. Один из самых больших ее недостатков — это низкая точность. Чем больше дальность полета для нее, тем больше отклонение. И оно может составлять от полукилометра до километра от цели.

— Условно говоря, это ракета неизбирательного типа поражения, то есть не высокоточная.

Александр Коваленко отметил, что она чем-то схожа с Х-22, также не точной противокорабельной ракетой, но последняя более современная, чем П-35.

По мнению эксперта, россияне использовали ее потому, что у них наблюдается дефицит средств поражения и они достают сейчас устаревшие советские образцы, которые у них остались для того, чтобы использовать для террора Украины.

— Именно для террора Украины, потому что это не то средство, которое может гарантировать высокую точность поражения. К тому же во времена, когда она была создана, ракета уже имела такой недостаток, как высокая вероятность сбития средствами ПВО, то есть она была уязвима для средств противовоздушной обороны, даже в то время из-за заметного участка полета, — отметил Александр Коваленко.

У этого участка была большая высота, что позволяло сбивать ее не только средствами ПВО, но и авиацией.

То есть можно было использовать авиацию для его перехвата. Особенно с учетом того, что у нее не очень большая скорость — 1200-1300 км в час. Это не очень большая скорость для ракет такого типа.

Фото: Defence Express

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