Протикорабельна ракета П-35: особливості та технічні характеристики

Росія застосувала проти України 4-тонну рідкісну протикорабельну ракету П-35 (3М44 Прогрес).

П-35 була прийнята на озброєння ще у 1962 році, тобто їй зараз не менше 60 років. Комплекс був призначений для вибіркового ураження надводних кораблів, що перебувають за радіолокаційним горизонтом.

Факти ICTV дізналися, які особливості протикорабельної ракети П-35, на що вони здатні та чому Росія почала використовувати таке озброєння проти України.

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Що відомо про протикорабельні ракети П-35

Росія вперше використала для ударів по Україні протикорабельну ракету П-35 60-х років. Про використання застарілої ракети свідчать знайдені уламки.

Попри давність, вона досі перебуває на озброєнні РФ та є засобом ураження берегового ракетного комплексу Редут. Станом на 2021 рік їх кількість оцінювалась у вісім пускових.

Ракета П-35 також використовується у стаціонарному комплексі Утес, ще відомий під назвою Объект-100. Це підземний об’єкт, розміщений біля Балаклави. Самі ракети у пускових сховані під землею та підіймаються лише перед стартом.

За даними, вдарити ракетою могли з берегового ракетного комплексу Редут або з підземного Объект-100.

Технічні характеристики П-35

Протикорабельна ракета П-35 вирізняється великими габаритами. Її довжина становить 10 м, а стартова вага – 4 т, швидкість – 1 250 км/год. Також вона має доволі нетипову форму крил.

Система наведення важкої ракети П-35 класична для того часу — інерціальна на маршовій ділянці та вмикання активної радіолокаційної головки самонаведення на кінцевій.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував, що П-35 — це стара радянська ракета, яку почали виробляти на початку 1960 років. Це, насамперед, протикорабельна ракета, яка має відстань польоту — до 350 км.

На сьогодні вона застаріла і має багато вразливих місць. Один з найбільших її недоліків — це низька точність. Чим більша дальність польоту для неї, тим більше відхилення. І воно може становити від пів кілометра до кілометра від цілі.

— Умовно кажучи, це ракета невибіркового типу ураження, тобто не високоточна.

Олександр Коваленко зазначив, що чимось вона схожа з Х-22, також не точною протикорабельною ракетою, але остання більш сучасна, ніж П-35.

На думку експерта, росіяни використали її тому, що в них спостерігається дефіцит засобів ураження й вони дістають зараз застарілі радянські зразки, які в них залишилися для того, щоб використовувати для терору України.

— Саме для терору України, бо це не той засіб, який може гарантувати високу точність ураження. До того ж за часів, коли вона була створена, ракета вже мала такий недолік, як висока вірогідність збиття засобами ППО, тобто вона була вразлива для засобів протиповітряної оборони, навіть того часу через помітну ділянку польоту, — зазначив Олександр Коваленко.

У цієї ділянки була велика висота, що дозволяло збивати її не тільки засобами ППО, а ще й авіацією.

Тобто можна було використовувати авіацію для її перехоплення. Особливо з урахуванням того, що в неї не дуже велика швидкість — 1200-1300 км на годину. Це не дуже велика швидкість для ракет такого типу.

Фото: Defence Express

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