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Буданов: Нельзя даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации

Кирило Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не стал делать прогнозов относительно хода войны в 2024 году. Однако он отметил необходимость мобилизации.

— Нельзя даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации, — сказал разведчик в интервью Financial Times.

По словам Буданова, в рядах ВСУ ощутимая нехватка личного состава.

В то же время глава ГУР отказался прогнозировать результаты боевых действий в 2024 году.

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— Я надеюсь, что наши успехи будут больше, чем их, — подчеркнул он.

Также Буданов рассказал, что Россия не может сама произвести необходимое количество вооружения. Без внешней помощи ситуация была бы катастрофической.

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Війна в Україні

Фото: ГУР

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Источник: Financial Times
Война в Украине, ГУР, Кирилл Буданов, мобілізація
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