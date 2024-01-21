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Буданов: Нельзя даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не стал делать прогнозов относительно хода войны в 2024 году. Однако он отметил необходимость мобилизации.
— Нельзя даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации, — сказал разведчик в интервью Financial Times.
По словам Буданова, в рядах ВСУ ощутимая нехватка личного состава.
В то же время глава ГУР отказался прогнозировать результаты боевых действий в 2024 году.
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— Я надеюсь, что наши успехи будут больше, чем их, — подчеркнул он.
Также Буданов рассказал, что Россия не может сама произвести необходимое количество вооружения. Без внешней помощи ситуация была бы катастрофической.
Фото: ГУР
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Источник: Financial Times
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