РФ не может обойтись без помощи извне, больше всего получает от КНДР — Буданов

Россия не может сама произвести необходимое количество вооружения. Без внешней помощи ситуация была бы катастрофической.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Financial Times.

По словам Буданова, Россия тратит больше оружия и боеприпасов, чем может произвести, при этом имея проблемы с контролем качества.

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— Именно этим объясняется поиск Россией оружия в других странах, — сказал он.

Северная Корея сейчас является крупнейшим поставщиком оружия в Россию, отметил разведчик.

— Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного вздохнуть свободнее. Без их помощи ситуация была бы катастрофической, — добавил руководитель ГУР.

В то же время РФ предпочла бы не полагаться на помощь извне, ведь это “всегда считалось ниже их достоинства, это унижение”.

Еще один вызов, с которым сталкивается Россия, — это человеческие ресурсы.

Буданов рассказал, что Москва теряет столько же или даже больше военных, чем может набрать. Там, где мобилизации не хватает, пополнить ряды оккупантов помогают группы наемников.

В начале января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использовала для ударов по Украине баллистические ракеты, которые приобрела у Северной Кореи.

Спершу в Повітряних силах повідомляли, що не мають даних щодо ударів по Україні балістичними ракетами, наданими КНДР.

А вже 11 січня генеральний прокурор Андрій Костін зауважив, що Україна отримала перші докази використання російськими військами ракет, виготовлених у Північній Кореї.

Источник : Financial Times

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