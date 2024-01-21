Буданов: Не можна навіть думати, що ми зможемо обійтися без мобілізації

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов не став робити прогнозів щодо перебігу війни у 2024 році. Однак він наголосив на необхідності мобілізації.

– Не можна навіть думати, що ми зможемо обійтися без мобілізації, – сказав розвідник в інтерв’ю Financial Times.

За словами Буданова, в лавах ЗСУ відчутна нестача особового складу.

Водночас очільник ГУР відмовився прогнозувати результати бойових дій у 2024 році.

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– Я сподіваюся, що наші успіхи будуть більшими, ніж їхні, – наголосив він.

Також Буданов розповів, що Росія не може сама виробити необхідну кількість озброєння. Без зовнішньої допомоги ситуація була б катастрофічною.

Фото: ГУР

Джерело : Financial Times

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