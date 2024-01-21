Разрешение на спецсредства для разгона митингов в Украине: враг распространяет новый фейк

РФ в соцсетях разгоняет новых фейк, что якобы сотрудникам Нацполиции разрешили применять травматическое оружие для разгона митингов.

Об распространении ложных данных во вражеских Telegram-каналах предупреждает Центр противодействия дезинформации.

Какой фейк распространяют вражеские СМИ

Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что сотрудникам Нацполиции Украины в условиях “социальной напряженности” якобы разрешили “использовать для разгона любых митингов травматическое оружие, резиновые палки и слезоточивый газ”.

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В качестве доказательства пропагандисты распространяют фото соответствующего приказа, который якобы был подписан главой МВД.

Верифицировав информацию у пресс-секретаря МВД Марьяны Ревы, ЦНС заявляет, что так называемый документ является фейковым, как и его содержание.

— Во-первых, “приказ” не соответствует требованиям официального делопроизводства. Во-вторых, все правила и основания применения спецсредств четко прописаны в Законе О Национальной полиции ст. 45 Применение специальных средств, — говорится в сообщении.

Отмечается, что распространяя такие фейки, враг пытается дискредитировать правоохранительные органы Украины.

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