Разрешение на спецсредства для разгона митингов в Украине: враг распространяет новый фейк
РФ в соцсетях разгоняет новых фейк, что якобы сотрудникам Нацполиции разрешили применять травматическое оружие для разгона митингов.
Об распространении ложных данных во вражеских Telegram-каналах предупреждает Центр противодействия дезинформации.
Какой фейк распространяют вражеские СМИ
Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что сотрудникам Нацполиции Украины в условиях “социальной напряженности” якобы разрешили “использовать для разгона любых митингов травматическое оружие, резиновые палки и слезоточивый газ”.
В качестве доказательства пропагандисты распространяют фото соответствующего приказа, который якобы был подписан главой МВД.
Верифицировав информацию у пресс-секретаря МВД Марьяны Ревы, ЦНС заявляет, что так называемый документ является фейковым, как и его содержание.
— Во-первых, “приказ” не соответствует требованиям официального делопроизводства. Во-вторых, все правила и основания применения спецсредств четко прописаны в Законе О Национальной полиции ст. 45 Применение специальных средств, — говорится в сообщении.
Отмечается, что распространяя такие фейки, враг пытается дискредитировать правоохранительные органы Украины.