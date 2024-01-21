Дозвіл на спецзасоби для розгону мітингів в Україні: ворог поширює новий фейк

РФ у соцмережах розганяє нових фейк, що нібито співробітникам Нацполіції дозволили застосовувати травматичну зброю для розгону мітингів.

Про вилив неправдивих даних у ворожих Telegram-каналах попереджає Центр протидії дезінформації.

Який фейк поширюють ворожі ЗМІ

Ворожі Telegram-канали розповсюджують інформацію про те, що співробітникам Нацполіції України в умовах “соціальної напруженості” начебто дозволили “використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ”.

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У якості доказу пропагандисти поширюють фото відповідного наказу, який начебто був підписаний очільником МВС.

Верифікувавши інформацію у речниці МВС Марʼяни Реви, ЦНС заявляє, що так званий документ є фейковим, як і його зміст.

– По-перше, “наказ” не відповідає вимогам офіційного діловодства. По-друге, всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у Законі Про Національну поліцію ст. 45 Застосування спеціальних засобів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поширюючи такі фейки, ворог намагається дискредитувати правоохоронні органи України.

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