Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой
Мы рекомендуем
Схема уклонения мужчин от мобилизации через лишение женщин родительских прав: что известно
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
Срочно
На Хмельнитчине обезвредили три Шахеда – ОВА
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

После скандального видео с журналистами Bihus.Info вызывал главу СБУ — Зеленский

После скандального видео с журналистами Bihus.Info вызывал главу СБУ — Зеленский
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский сразу после инцидента с прослушиванием и видеосъемкой журналистов проекта Bihus.Info приглашал к себе главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом он заявил в интервью президента британскому телеканалу Channel 4 News.

— Сразу было открыто уголовное дело. Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генпрокурора. Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло, и надо найти ответы, — подчеркнул глава государства.

Сейчас смотрят

Зеленский заверил, что сотрудники СБУ найдут виновных.

17 января СБУ открыла производство по факту прослушивания и видеосъемки журналистов проекта Bihus.Info. Речь идет о видео из сети, на котором его сотрудники, вероятно, употребляли наркотики на новогоднем корпоративе.

Читайте также
Залужный впервые прокомментировал обнаружение устройств прослушивания в его кабинете
Валерій Залужний

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Владимир Зеленский, Журналісти, прослушка, СБУ, скандал
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дуда анонсировал встречу с Зеленским и назвал тему переговоров
Анджей Дуда
Зеленский назвал условие, при котором точно не подпишет мирное соглашение с РФ
Володимир Зеленський
По терминалу в Ленинградской области РФ отработали беспилотники СБУ — источники
дрон, ЗСУ
Украине не нужны иностранные солдаты. Дайте современное оружие – Зеленский
Володимир Зеленський
В войне нет одного победителя! Зеленский ответил на заявление Трампа
Володимир Зеленський

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь