После скандального видео с журналистами Bihus.Info вызывал главу СБУ — Зеленский
Президент Владимир Зеленский сразу после инцидента с прослушиванием и видеосъемкой журналистов проекта Bihus.Info приглашал к себе главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Об этом он заявил в интервью президента британскому телеканалу Channel 4 News.
— Сразу было открыто уголовное дело. Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генпрокурора. Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло, и надо найти ответы, — подчеркнул глава государства.
Зеленский заверил, что сотрудники СБУ найдут виновных.
17 января СБУ открыла производство по факту прослушивания и видеосъемки журналистов проекта Bihus.Info. Речь идет о видео из сети, на котором его сотрудники, вероятно, употребляли наркотики на новогоднем корпоративе.