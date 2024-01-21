После скандального видео с журналистами Bihus.Info вызывал главу СБУ — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сразу после инцидента с прослушиванием и видеосъемкой журналистов проекта Bihus.Info приглашал к себе главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Об этом он заявил в интервью президента британскому телеканалу Channel 4 News.

— Сразу было открыто уголовное дело. Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генпрокурора. Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло, и надо найти ответы, — подчеркнул глава государства.

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Зеленский заверил, что сотрудники СБУ найдут виновных.

17 января СБУ открыла производство по факту прослушивания и видеосъемки журналистов проекта Bihus.Info. Речь идет о видео из сети, на котором его сотрудники, вероятно, употребляли наркотики на новогоднем корпоративе.

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