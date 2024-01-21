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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Після скандального відео з журналістами Bihus.Info викликав голову СБУ – Зеленський

Після скандального відео з журналістами Bihus.Info викликав голову СБУ – Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський одразу після інциденту із прослуховуванням та відеозйомкою журналістів проєкту Bihus.Info запрошував до себе голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це він заявив в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News.

– Відразу була відкрита кримінальна справа. Я особисто запросив голову СБУ, також отримав деталі від генпрокурора. Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося, і треба знайти відповіді, – наголосив глава держави.

Зараз дивляться

Зеленський запевнив, що співробітники СБУ знайдуть винних.

17 січня СБУ відкрила провадження за фактом прослуховування та відеозйомки журналістів проєкту Bihus.Info. Йдеться про відео з мережі, на якому його співробітники, ймовірно, вживали наркотики на новорічному корпоративі.

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Володимир Зеленський, Журналісти, прослушка, СБУ, скандал
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