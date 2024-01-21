Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
Україна почала переговори з Німеччиною для повернення громадян додому
Ми рекомендуємо
Схема ухилення чоловіків від мобілізації через позбавлення жінок права на батьківство: що відомо
Терміново
На Хмельниччині знешкодили три Шахеди – ОВА
Війна може закінчитися на умовах Києва у 2024-му: аналітики назвали три складові
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ не може обійтися без допомоги ззовні, найбільше отримує від КНДР – Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Росія не може сама виробити необхідну кількість озброєння. Без зовнішньої допомоги ситуація була б катастрофічною.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Financial Times.

За словами Буданова, Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас маючи проблеми з контролем якості.

Зараз дивляться

– Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах, – сказав він.

Північна Корея наразі є найбільшим постачальником зброї до Росії, відзначив розвідник.

– Вони дійсно передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи зітхнути вільніше. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною, – додав керівник ГУР.

Водночас РФ воліла б не покладатися на допомогу ззовні, адже це “завжди вважалося нижче їхньої гідності, це приниження”.

Ще один виклик, з яким стикається Росія, – це людські ресурси.

Буданов розповів, що Москва втрачає стільки ж або навіть більше військових, ніж може набрати. Там, де мобілізації не вистачає, поповнити ряди окупантів допомагають групи найманців.

На початку січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія використовувала для ударів по Україні балістичні ракети, які придбала в Північної Кореї.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Спершу в Повітряних силах повідомляли, що не мають даних щодо ударів по Україні балістичними ракетами, наданими КНДР.

А вже 11 січня генеральний прокурор Андрій Костін зауважив, що Україна отримала перші докази використання російськими військами ракет, виготовлених у Північній Кореї.

Читайте також
Росіяни штурмують Авдіївку та Новомихайлівку майже без техніки – речник Таврійського напрямку
РФ не може обійтися без допомоги ззовні, найбільше отримує від КНДР – Буданов

Джерело: Financial Times
Війна в Україні, Кирило Буданов, Росія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна не потрібні іноземні солдати. Дайте сучасну зброю – Зеленський
Володимир Зеленський
РФ посилила наступ, але зазнає великих втрат – британська розвідка
ЗСУ на фронті
У Кропивницькому повідомляють про вибухи
Вибух
У війні немає одного переможця! Зеленський відповів на заяву Трампа
Володимир Зеленський
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 21.01.2024
DeepStateMap

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь