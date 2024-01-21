РФ не може обійтися без допомоги ззовні, найбільше отримує від КНДР – Буданов

Росія не може сама виробити необхідну кількість озброєння. Без зовнішньої допомоги ситуація була б катастрофічною.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Financial Times.

За словами Буданова, Росія витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас маючи проблеми з контролем якості.

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– Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах, – сказав він.

Північна Корея наразі є найбільшим постачальником зброї до Росії, відзначив розвідник.

– Вони дійсно передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи зітхнути вільніше. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною, – додав керівник ГУР.

Водночас РФ воліла б не покладатися на допомогу ззовні, адже це “завжди вважалося нижче їхньої гідності, це приниження”.

Ще один виклик, з яким стикається Росія, – це людські ресурси.

Буданов розповів, що Москва втрачає стільки ж або навіть більше військових, ніж може набрати. Там, де мобілізації не вистачає, поповнити ряди окупантів допомагають групи найманців.

На початку січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія використовувала для ударів по Україні балістичні ракети, які придбала в Північної Кореї.

Спершу в Повітряних силах повідомляли, що не мають даних щодо ударів по Україні балістичними ракетами, наданими КНДР.

А вже 11 січня генеральний прокурор Андрій Костін зауважив, що Україна отримала перші докази використання російськими військами ракет, виготовлених у Північній Кореї.

Джерело : Financial Times

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