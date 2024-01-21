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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В центре Запорожья мужчина застрелил женщину, а затем совершил самоубийство

В центре Запорожья мужчина застрелил женщину, а затем совершил самоубийство

Утром 21 января в центре Запорожья произошла стрельба. Неизвестный дважды выстрелил в прохожую женщину, а затем покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Инцидент произошел в сквере Пограничников Александровского района. О происшествии в дежурную часть отдела полиции №2 сообщила женщина, которая стала свидетелем трагедии.

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— По словам заявительницы, неизвестный мужчина дважды выстрелил в прохожую женщину и сейчас еще находится неподалеку. Когда на место прибыл наряд полиции, правонарушитель сидел на скамейке в сквере. Увидев правоохранителей, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя, — говорится в сообщении.

Медики пытались реанимировать пострадавшую, однако она умерла в карете скорой.

В центре Запорожья мужчина застрелил женщину, а затем совершил самоубийство

Сейчас на месте работают полицейские территориального подразделения полиции, управления уголовного розыска, патрульные полицейские и криминалисты.

Подробные обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.

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Фото: полиция Запорожской области

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