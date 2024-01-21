У центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку, а потім скоїв самогубство

Вранці 21 січня у центрі Запоріжжя сталася стрілянина. Невідомий двічі вистрілив у перехожу жінку, а потім покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Інцидент стався у сквері Прикордонників Олександрівського району. Про подію до чергової частини відділу поліції №2 повідомила жінка, яка стала свідком трагедії.

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– За словами заявниці, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку і наразі ще перебуває неподалік. Коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистреливши в себе, – йдеться у повідомленні.

Медики намагалися реанімувати постраждалу, однак вона померла в кареті швидкої.

Наразі на місці працюють поліцейські територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, патрульні поліцейські та криміналісти.

Детальні обставини події й особи загиблих встановлюються.

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Фото: поліція Запорізької області

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