Отгрузка нефти прекращена: последствия атаки дронов на терминал завода Новатэк

Морской терминал завода Новатэк прекратил работу в результате атаки дронов СБУ 21 января.

Об этом пишет Bloomberg. Эту информацию подтверждают и наши источники.

Известно, что была полностью прекращена отгрузка нефти на танкеры.

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Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу.

— В результате ночной атаки беспилотников СБУ нефтяной терминал Усть-Луга Ойл в Ленинградской области остановил свою работу, — сообщает Bloomberg.

Этот терминал — один из самых новых и важных в РФ. Он работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск.

Отмечается, что после атаки СБУ все танкеры, которые были у терминала, отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

— Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Хваленая российская ПВО продемострировала свою дырявость, — говорится в сообщении.

По данным наших источников, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 21 января, в результате атаки беспилотников загорелся терминал компании Новатэк в порту Усть-Луга Ленинградской области РФ. Как выяснилось позже, пожар был следствием спецоперации Службы безопасности Украины.

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