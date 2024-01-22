Відвантаження нафти припинено: наслідки атаки дронів на термінал заводу Новатек

Морський термінал заводу Новатек припинив роботу внаслідок атаки дронів СБУ 21 січня.

Про це пише Bloomberg. Цю інформацію підтверджують і наші джерела.

Відомо, що було повністю припинено відвантаження нафти на танкери.

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Атакований безпілотниками СБУ російський нафтовий термінал зупинив роботу.

– Внаслідок нічної атаки безпілотників СБУ нафтовий термінал Усть-Луга Ойл у Ленінградській області зупинив свою роботу, – повідомляє Bloomberg.

Цей термінал – один із найновіших та найважливіших в РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ.

Зазначається, що після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

– Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків РФ. Хвалена російська ППО продемострувала свою дірявість, – йдеться у повідомленні.

За даними наших джерел, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.

Нагадаємо, що у ніч на неділю, 21 січня, внаслідок атаки безпілотників загорівся термінал компанії Новатек у порту Усть-Луга Ленінградської області РФ. Як з’ясувалося пізніше, пожежа була наслідком спецоперації Служби безпеки України.

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