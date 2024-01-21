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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Зеленский о мобилизации: Важна справедливость, но я против призыва 500 тыс. человек

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Все, что касается мобилизации в Украине — это прежде всего вопрос справедливости. Справедливо заменить, чтобы кто-то отдохнул, и несправедливо уклоняться, когда кто-то за тебя погибает на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Channel 4 News.

— Вопрос мобилизации — это прежде всего понимание, что это значит для разных слоев общества. Это вопрос справедливости, потому что есть люди, которые с первого дня на войне, но то, что они не жалуются, не означает, что им не нужно отдохнуть, — сказал президент.

По его словам, люди, которые воевали в самые сложные месяцы войны, заслуживают того, чтобы их заменили, а если не хватает людей натренированных и профессиональных, по его мнению, необходимо дать военным инструмент для мобилизации части общества.

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— И подготовить этих людей — очень важно, не бросать их сразу на поле боя, потому что это не мясо — это люди. Поэтому закон о мобилизации нужен разумный и справедливый. То есть для военных это нужно. Нельзя сказать, что им хватит армии. Это нечестно и несправедливо… Также важно людям сказать, куда они идут и на сколько, — подчеркнул глава государства.

Зеленский о мобилизации 500 тыс. человек

В то же время Зеленский отметил, что на сегодняшний день не видит необходимости мобилизовать до 500 тыс. мужчин.

— Не потому, что мне хочется сейчас кому-то понравиться. Просто это человеческие жизни, во-вторых, есть соответствующие действия и операции. И третье — я хотел бы вам сказать, что это еще и деньги. Как бы кто не относился, но все эти финансы точно приходят не от партнеров. Это расходы из украинского бюджета, — объяснил президент.

В Министерстве обороны Украины уже подготовили новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

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