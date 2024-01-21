Зеленський про мобілізацію: Важлива справедливість, але я проти призову 500 тис. осіб

Все, що стосується мобілізації в Україні – це передусім питання справедливості. Справедливо замінити, щоб хтось відпочив, і несправедливо ухилятися, коли хтось за тебе гине на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Channel 4 News.

– Питання мобілізації – це передусім розуміння, що це значить для різних верств суспільства. Це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні, а те, що вони не скаржаться, не означає, що вони не потребують відпочинку, – сказав президент.

За його словами, люди, які воювали у найскладніші місяці війни, заслуговують на те, щоб їх замінили. Якщо не вистачає людей натренованих і професійних, тоді, на його думку, необхідно дати військовим інструмент для мобілізації частини суспільства.

Зараз дивляться

– І підготувати цих людей – дуже важливо, не кидати їх одразу на поле бою, бо це не м’ясо – це люди. Тому закон про мобілізацію потрібен розумний і справедливий. Тобто для військових це потрібно. Не можна сказати, що їм вистачає армії. Це нечесно і несправедливо… Також важливо людям сказати, куди вони йдуть і на скільки, – наголосив глава держави.

Зеленський про мобілізацію 500 тис. осіб

Водночас Зеленський зауважив, що на сьогодні не бачить потреби мобілізувати до 500 тис. чоловіків.

– Не тому, що мені хочеться зараз комусь сподобатись. Просто це людські життя, по-друге, є відповідні дії і операції. І третє – я хотів би вам сказати, що це ще й гроші. Як би хто не ставився, але всі ці фінанси точно приходять не від партнерів. Це витрати з українського бюджету, – пояснив президент.

У Міністерстві оборони України вже підготували нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій, узгоджених у робочому порядку із депутатами на засіданнях Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки.

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