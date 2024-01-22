Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
Аналитика
Готовит ли РФ новое наступление летом и как США помогут Украине: Пономарь о ситуации на фронте
В Польше автобус с украинцами съехал с дороги и врезался в дерево — есть пострадавшие
Населению на Западе следует готовиться к войне с Россией — адмирал НАТО
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Без безопасности в Украине не будет безопасности в Словакии: МИД ответил на заявления Фицо

Роберт Фіцо
Фото: Depositphotos

В Министерстве иностранных дел Украины решительно подчеркнули, что не может быть никакого компромисса относительно территориальной целостности нашего государства.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Глава словацкого правительства заявил, что Украина должна отдать России часть своей территории, чтобы прекратить войну, сообщает издание Politico.

Сейчас смотрят

— Должен быть какой-то компромисс… Чего они (украинцы, — Ред.) ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально, — сказал Фицо.

А еще Роберт Фицо повторил российскую пропаганду, что Украина якобы не является независимым государством, а находится под полным контролем Соединенных Штатов.

В ответ на это Олег Николенко отметил, что не может быть компромисса относительно территориальной целостности ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны.

— Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края, — подчеркнул представитель МИД.

По его словам, без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом, поэтому стоит совместными усилиями приближать украинскую победу.

Напомним, что Роберт Фицо 24 января планирует встретиться с украинским премьером Денисом Шмыгалем. О чем будут говорить, читайте в новости.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, МЗС України, Российская пропаганда, Словакия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дуда считает помощь со стороны США единственной надеждой на победу Украины
Анджей Дуда
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Автоматическое получение УБД: как получить – объясняет юрист
Без безопасности в Украине не будет безопасности в Словакии: МИД ответил на заявления Фицо
В британской разведке объяснили, с чем связан рекордный экспорт украинской продукции через Черное море
Порт Одеса
Мобилизация полицейских может повлиять на криминогенную ситуацию в Украине — глава НПУ
мобілізація

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь