Без безопасности в Украине не будет безопасности в Словакии: МИД ответил на заявления Фицо
В Министерстве иностранных дел Украины решительно подчеркнули, что не может быть никакого компромисса относительно территориальной целостности нашего государства.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в ответ на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Глава словацкого правительства заявил, что Украина должна отдать России часть своей территории, чтобы прекратить войну, сообщает издание Politico.
— Должен быть какой-то компромисс… Чего они (украинцы, — Ред.) ждут, что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально, — сказал Фицо.
А еще Роберт Фицо повторил российскую пропаганду, что Украина якобы не является независимым государством, а находится под полным контролем Соединенных Штатов.
В ответ на это Олег Николенко отметил, что не может быть компромисса относительно территориальной целостности ни Украины, ни Словакии, ни любой другой страны.
— Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше, в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края, — подчеркнул представитель МИД.
По его словам, без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом, поэтому стоит совместными усилиями приближать украинскую победу.
Напомним, что Роберт Фицо 24 января планирует встретиться с украинским премьером Денисом Шмыгалем. О чем будут говорить, читайте в новости.