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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Без безпеки в Україні не буде безпеки в Словаччині: МЗС відповіло на заяви Фіцо

Роберт Фіцо
Фото: Depositphotos

В Міністерстві закордонних справ України рішуче наголосили, що не може бути жодного компромісу щодо територіальної цілісності нашої держави.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на заяву прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Очільник словацького уряду заявив, що Україна повинна віддати Росії частину своєї території, щоб припинити війну, повідомляє видання Politico.

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— Повинен бути якийсь компроміс…Чого вони (українці, – Ред.) чекають, що росіяни підуть із Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально, — сказав Фіцо.

А ще Роберт Фіцо повторив російську пропаганду, що Україна нібито не є незалежною державою, а перебуває під повним контролем Сполучених Штатів.

У відповідь на це Олег Ніколенко зауважив, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни.

– Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв, – наголосив речник МЗС.

За його словами, без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом, саме тому варто спільними зусиллями наближати українську перемогу.

Нагадаємо, що Роберт Фіцо 24 січня планує зустрітися з українським прем’єром Денисом Шмигалем. Про що говоритимуть, читайте у новині.

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Війна в Україні, МЗС України, Російська пропаганда, Словаччина
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