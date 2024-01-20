Фицо анонсировал встречу со Шмыгалем: Скажу, что Словакия против вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава украинского правительства Денис Шмыгаль проведут встречу в Ужгороде Закарпатской области в среду, 24 января.

Об этом заявил Роберт Фицо в в эфире Словацкого радио. Он анонсировал новый пакет гуманитарной помощи, однако отметил, что Словакия намерена блокировать вступление Украины в НАТО.

Скандальное заявление Фицо о территориальном “компромиссе”

Словацкий премьер назвал Украину государством, которое якобы находится под абсолютным влиянием США. Роберт Фицо намекнул журналистам, что Украине якобы придется отдать часть территории Российской Федерации.

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— Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. А чего они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально, — считает он.

Даст ли Словакия оружие

По словам Фицо, он планирует подтвердить Шмыгалю информацию о том, что Украина не получит никакого оружия от Словакии.

— Я ему скажу, что есть вещи, по которым у нас совершенно разные мнения. Мы уважаем, когда речь идет о вступлении в ЕС, но они должны выполнить условия. Не будет так, что страна, которая абсолютно не соответствует никаким требованиям, присоединится к ЕС, — заявил премьер-министр Словакии.

Однако он отметил, что не видит препятствий в коммерческих поставках оружия. Фицо объяснил, что на вооружении может зарабатывать тот, кто хочет. Он отметил, что если словацкие компании не смогут получить прибыль, тогда заработают американские.

Словакия против вступления Украины в НАТО

В то же время словацкий премьер хочет объявить Денису Шмыгалю, что выступает против полноценного членства Украины в НАТО.

По словам Фицо, он намерен наложить вето и заблокировать вступление, иначе это якобы станет фундаментом для Третьей мировой войны.

Источник: Aktuality, Standard

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